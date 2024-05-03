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Edirne'de İnsan Kaçakçılığı Operasyonu: 1 İnsan Kaçakçısı ve 8 Düzensiz Göçmen Yakalandı

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Edirne'de polis ekiplerinin bir eve düzenlediği operasyonda aranması olan 1 insan kaçakçısı ve 8 düzensiz kaçak göçmen yakalandı. Operasyonda 6 Filistinli ve 2 Suriyeli düzensiz göçmen de yakalandı. Aranan insan kaçakçısı tutuklandı.

Edirne'de polis ekiplerinin bir eve düzenlediği operasyonda aranması olan 1 insan kaçakçısı ve 8 düzensiz kaçak göçmen yakalandı.

Edirne İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş ve Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube ekipleri edindiği İstihbaratlar sonucunda kaçak göçmenlerin bulunduğu adrese operasyon düzenledi.

Yapılan operasyonda 6 Filistinli ve 2 Suriyeli düzensiz kaçak göçmen yakalandı. Ayrıca, yakalanan Suriyeli göçmenlerden M.M'nin "Göçmen kaçakçılığı yapmaktan tutuklanması olduğu ve hükümlü olduğu için aranma kaydı olduğu tespit edildi. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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