TBMM TÜRKİYE-FİLİSTİN DOSTLUK GRUBUNDAN AÇIKLAMA 2

TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi (TBMM) Türkiye-Filistin Dostluk Grubu Başkanı Hasan Turan, "Dünyadaki bütün meclislerin dostluk gruplarını da bu acımasız saldırılara, İsrail zulmüne 'dur' demeye davet ediyoruz" dedi.

TBMM Türkiye-Filistin Dostluk Grubu Başkanı Hasan Turan, dostluk grubu üyesi milletvekilleriyle beraber, TBMM İstanbul Ofisi'nde İsrail'in Mescid-i Aksa'daki saldırılarına yönelik bir basın toplantısı düzenledi.

Basın açıklamasını yapan Turan, 'Türkiye olarak, saldırının durdurulması için en üst düzeyde girişimlerimiz devam etmektedir. Grubumuz gerek Filistinli yetkililerle gerekse Mescid-i Aksa Vakfının temsilci ve yöneticileriyle temas halindedir. Ayrıca Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları, diplomatik temasları ve TBMM Başkanımız Sayın Mustafa Şentop'un görüşmeleri sonrasında İslam İşbirliği Teşkilatı ve dünya parlamentoları nezdindeki girişimlerimizde sürmektedir" dedi.

'YALNIZCA MÜSLÜMANLARA DEĞİL, BÜTÜN İNSANLIĞA KARŞI YAPILMAKTADIR"

Hasan Turan, 'Ramazan Bayramı arifesine girdiğimiz şu günlerde, İsrail'in Kudüs ve Mescid-i Aksa'ya yönelik düzenlediği baskın ve saldırılar, hepimizi derinden üzmüştür. Siyonist rejim güçlerince son bir hafta içerisinde yapılan saldırılar sonucunda bir kısmı ağır olmak üzere Yüzlerce Filistinli masum yaralanmış, Gazze'ye düzenlenen hava saldırısında da çocuklar ve siviller başta olmak üzere onlarca kişi hayatını kaybetmiştir. İsrail uluslararası hukuku çiğneyerek, silahsız masum sivillere ve mabetlere saldırmakta, kışkırtıcı tavırlarla, insanlık onurunu ayaklar altına almaktadır. Kudüs'ün özel statüsü ortadayken, Birleşmiş Milletler(BM)'in bağlayıcı kararları ortadayken Siyonist İsrail rejimi BM kararlarını hiçe saymaktadır. Sınırı çoktan aşan Siyonistlere hadleri bildirilmelidir. İşlediği sistematik terör faaliyetleriyle terör devletine dönüşen İsrail tarafından yapılan saldırılar, yalnızca Müslümanlara değil, bütün insanlığa karşı yapılmaktadır" diye konuştu.

'İSRAİL ZULMÜNE 'DUR' DEMEYE DAVET EDİYORUZ"

Uluslararası kurum ve kuruluşların üç dinin kutsal şehri olan Kudüs'te yaşananlara daha fazla sessiz kalmamaları gerektiğini vurgulayan Turan, 'Uluslararası kurum ve kuruluşları, yaşanan bu zulme karşı acilen harekete geçmeye davet ediyoruz. Artık kınama ve telkin mesajlarını aşarak, devletler ve uluslararası kurum ve kuruluşlar terör devletine karşı etkin yaptırımlar uygulamalıdırlar. Dünyadaki bütün meclislerin dostluk gruplarını da bu acımasız saldırılara, İsrail zulmüne 'dur' demeye davet ediyoruz. İnanıyoruz ki, erdemini, vicdanını kaybetmemiş dünya parlamentolarının seçkin birer üyesi olan parlamenterlerde bu çirkinliği tasvip etmeyecek, zulmü alkışlamayacaklardır" ifadelerini kullandı.

'TÜRKİYE OLARAK, SALDIRININ DURDURULMASI İÇİN EN ÜST DÜZEYDE GİRİŞİMLERİMİZ DEVAM ETMEKTEDİR"

'Türkiye olarak, saldırının durdurulması için en üst düzeyde girişimlerimiz devam etmektedir" diyen Hasan Turan, 'TBMM Türkiye-Filistin Parlamentolar Arası Dostluk Grubu olarak bu hain baskınları ve saldırıları en sert şekilde kınadığımızı buradan bir kez daha ifade ediyoruz. Grubumuz gerek Filistinli yetkililerle gerekse Mescid-i Aksa Vakfının temsilci ve yöneticileriyle temas halindedir. Ayrıca Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları, diplomatik temasları ve TBMM Başkanımız Sayın Mustafa Şentop'un görüşmeleri sonrasında İslam İşbirliği Teşkilatı ve dünya parlamentoları nezdindeki girişimlerimizde sürmektedir. İsrail'i bu denli pervasız ve cüretkar hale getiren Amerika Birleşik Devletleri(ABD)'nin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi(BMGK)'ndeki korumacılığıdır. İsrail aleyhine getirilen her önergeyi doğrudan engelleyen veya reddeden ABD, İsrail'in işlediği her zulmün ve suçun en büyük ortağıdır. Her açıklamasında insan haklarından, inanç ve ibadet hürriyetlerinden dem vuranların bu kadar tuğyana, bu kadar zulme ve saldırıya kayıtsız kalması manidardır. Söz konusu İsrail olunca sus- pus olmak zulme onay vermek anlamına gelmektedir" diye konuştu.

'ORADA AKAN KANIN VE ŞİDDETİN EN BÜYÜK SORUMLUSU ZALİM VE GADDAR İSRAİL YÖNETİMİDİR"

Turan, şöyle devam etti:

'Unutmayalım ki, zulme sessiz kalanlar, en az zulmü işleyenler kadar zalimdir ve suçludur. Bugün orada akan kanın ve şiddetin en büyük sorumlusu zalim ve gaddar İsrail yönetimidir. Türkiye parlamenterleri ve Filistin dostları olarak Ramazan ayının kutsiyetini ortadan kaldıran ve ibadet hürriyetini hedef alan bu pervasız, hain, alçak saldırıları unutmayacağız. İlk kıblemizi ve Kudüs'ü savunmaya devam edeceğiz. Gazi Meclisimizde grubu bulunan beş siyasi partimiz de milletimizin hassasiyetini dikkate alarak İsrail'in saldırılarını kınamış, ülkemizin bu konuda ortak bir duyarlılık içinde olduğunu tüm dünyaya ilan etmiştir. İnsanlıktan nasibini almamış, insanlık düşmanı, bu hayasız, Siyonist akımın durdurulması için, Filistin halkına sahip çıkılmalı, sağ duyusunu, vicdanını kaybetmemiş herkes dini, dili ne olursa olsun İsrail'e tepkisini ortaya koymalıdır. İnsanlık Filistin'de nefes alamamakta, can çekişmektedir"

'BU BİR YAHUDİLEŞTİRME PROJESİDİR"

Kudüs ve Mescid-i Aksa çevresindeki 'Yahudileştirmeö operasyonlarını hız kesmeden sürdüren İsrail'in esas amacının, zamanla oradaki Müslüman ve Hristiyan toplumu bölgeden tecrit etmek, uzaklaştırmak olduğunu vurgulayan Hasan Turan, 'Bu bir Yahudileştirme projesidir. Tarih, halkları sokaktayken sessiz kalan Arap liderlerini kara sayfalarına yazacaktır. İsrail askeri operasyonlarını derhal durdurmalı. Başta Şeyh Cerrah mahallesi olmak üzere işgale, yeni yerleşim alanları açılmasına son vermelidir. Evleri elinden alınan Filistinlilerin evleri iade edilmeli, Mescid-i Aksa girişlerine konulan barikatlar kaldırılmalıdır. İnanç ve ibadet hürriyetine getirilen kısıtlama ve yasaklara derhal son verilmelidir" şeklinde konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı