Dışişleri Bakanlığı, İsrail Dışişleri Bakanı'nın Erdoğan'a yönelik paylaşımına tepki gösterdi
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, İsrail Dışişleri Bakanı Israel Katz'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan sosyal medya paylaşımına tepki göstererek, İsrail'in Filistinlilere yönelik işlediği suçları kınadı.
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Keçeli, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla İsrail Dışişleri Bakanı Israel Katz'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan ifadelerine tepki gösterdi.