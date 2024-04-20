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Dışişleri Bakanlığı, İsrail Dışişleri Bakanı'nın Erdoğan'a yönelik paylaşımına tepki gösterdi

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Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, İsrail Dışişleri Bakanı Israel Katz'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan sosyal medya paylaşımına tepki göstererek, İsrail'in Filistinlilere yönelik işlediği suçları kınadı.

(ANKARA) - Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, İsrail Dışişleri Bakanı Israel Katz'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan sosyal medya paylaşımına ilişkin "Utanması gereken, çoğu çocuk ve kadın olmak üzere 35 bine yakın Filistinliyi katleden İsrailli yetkililerdir" açıklamasını yaptı.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Keçeli, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla İsrail Dışişleri Bakanı Israel Katz'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan ifadelerine tepki gösterdi.

Keçeli'nin sosyal medyadan yayımladığı mesaj şöyle:

"Utanması gereken, çoğu çocuk ve kadın olmak üzere 35 bine yakın Filistinliyi katleden İsrailli yetkililerdir. İsrail Hükümeti üyelerinin gündemi değiştirme çabaları sonuç vermeyecektir. Türkiye'nin önceliği, Gazze'deki katliamın sona ermesinin sağlanması ve Filistin devletinin kurularak bölgemizde kalıcı barışın tesisidir. Bu doğrultuda çalışmaya ve İsrail'in işlediği suçlarla ilgili gerçekleri dile getirmeye devam edeceğiz."

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Kaynak: ANKA / Güncel

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