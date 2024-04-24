İsrail askerleri Batı Şeria'da bıçaklı saldırı girişiminde bulunan Filistinli kadını öldürdü
İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria'da bir kadını bıçaklama girişiminde bulunduğu iddiasıyla kadını vurarak öldürdüğü bildirildi. Filistinli kadının olay yerinde hayatını kaybettiği belirtildi.
İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria'da "bıçaklı saldırı" girişiminde bulunduğu iddiasıyla Filistinli bir kadını öldürdüğü bildirildi.
Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Batı Şeria'nın El Halil kenti yakınında Filistinli bir kadının İsrail askerlerince vurulduğu belirtildi.
Meymune Abdulhamid Harahşa isimli 20 yaşındaki kadının olay yerinde hayatını kaybettiği ifade edildi.
Öte yandan İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Filistinli kadının El Halil yakınındaki yasa dışı Yahudi yerleşim birimi Kiryat Arba'da yer alan bir kontrol noktasındaki İsrail askerlerini bıçaklama girişiminde bulunduğu iddia edildi.
Filistinli kadının vurularak öldürüldüğü belirtilirken, İsrail askerlerinden ölen veya yaralanan olmadığı aktarıldı.