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TBMM Başkanı Kurtulmuş, 23 Nisan'da Filistinli çocuklara destek verdi

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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında 28 ülkeden gelen dünya çocuklarını kabul etti. Kurtulmuş, Filistinli çocukların yaşadığı zorluklara dikkat çekerek insanlığın sorumluluğunu vurguladı.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Meclis'in 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında 28 ülkeden gelen dünya çocuklarını kabul etti. Kurtulmuş, "Bugün Filistin'de hayattan koparılan her çocukla birlikte bizler de ölüyor insanlık da ölüyor. Ama her Filistinli çocuğun ahıyla birlikte zalimler de sarsılıyor" dedi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında Şeref Tören Salonu'nda 28 ülkeden gelen çocukları kabul etti. Programda kendi dilinde konuşan 12 yaşındaki Filistinli Leya Abuzenah, şunları söyledi:

"İkinci ülkemiz olan Türkiye'de Filistin'i temsil ettiğimiz için ve burada katılımcı olduğumuz için çok mutluyum. Dünya masumiyetini çocukların gülümsemeleriyle ortaya çıkarsın. Filistinli çocuklar uluslararası ortamdan izole bir şekilde yaşıyorlar. Dünyadaki tüm çocukların sahip olduğu en temel uluslararası haklardan her türlü yoksunluğun acısını çekiyorlar. Filistinli halkın çocukları diğer çocuklara benzemiyor. Filistinli çocuklar çocukluğun anlamını çocuklukta kaybediyorlar."

Kurtulmuş ise konuşmasında Gazze'de yaşanan savaşa dikkat çekerek şunları söyledi:

"Bugün dünyada maalesef bir taraftan çocuklara dünyanın geleceği gözüyle bakarken diğer tarafta da hemen hemen dünyanın her tarafında dünya çocuklarının büyük zorluklar içerisinde yaşamakta olduğunun bilincindesiniz. Aslında dünyanın yaşadığı insanlık tarihinin en zor dönemlerinden birinin en ağır yükü ne yazık ki dünya çocuklarının o zayıf omuzları üzerinde taşınmaktadır. Artık tamamen açık bir cezaevi olmanın ötesinde açık bir mezarlığa dönüştürülen Gazze'deki Filistinli çocukların cılız bedenleri üzerinde insanlığın en ağır yükü taşınmaktadır.

Dünyanın dört bir tarafında, bir taraftan yoksulluklarla, bir taraftan yokluklarla, bir taraftan baskılarla, bir taraftan işgallerle mücadele eden, hayattan koparılan, hayata dair umutları yok edilen çocukların var olduğunu biliyoruz. Bugün Filistin'de hayattan koparılan her çocukla birlikte bizler de ölüyor insanlık da ölüyor. Ama her Filistinli çocuğun ahıyla birlikte zalimler de sarsılıyor ve zalimlerin gücüne rağmen insanlık çocukların üzerinde yeni bir geleceği kurmak için umutla ileriye doğru atılıyor."

Kaynak: ANKA / Güncel

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