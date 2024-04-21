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İsrail saldırıları devam ediyor: Hayatını kaybedenlerin sayısı 34 bin 97'ye yükseldi

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İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim'de başlattığı saldırılar devam ediyor. Son 24 saatte düzenlenen 5 saldırıda 48 Filistinli hayatını kaybetti, 79 Filistinli ise yaralandı. Toplamda ise can kaybı 34 bin 97'ye, yaralı sayısı ise 76 bin 980'e yükseldi.

İsrail saldırılarının 7 Ekim tarihinden bu yana devam ettiği Gazze Şeridi'nde hayatını kaybedenlerin sayısı 34 bin 97'ye, yaralananların sayısı ise 76 bin 980'e yükseldi.

İsrail, Gazze Şeridi'ne 7 Ekim'de başlattığı saldırılarına aralıksız devam ediyor. Bölgede İsrail bombardımanı sivilleri hedef alırken, çoğu çoğu çocuk ve kadın binlerce Filistinli yaşama veda ediyor. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Gazze Şeridi'ne son 24 saatte düzenlenen 5 saldırıda 48 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 79 Filistinlinin ise yaralandığı belirtildi. Açıklamada ayrıca, 198 gündür devam eden saldırılar nedeniyle can kaybının 34 bin 97'ye, yaralı sayısının ise 76 bin 980'e yükseldiği aktarıldı. - GAZZE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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