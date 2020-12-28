Taksim'de garip giyimli turist dikkatleri üzerine çekti
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Taksim'de garip giyimli turist dikkatleri üzerine çekti

28.12.2020 09:14 | Son Güncelleme: 28.12.2020 09:18

Taksim'de garip giyimli turist dikkatleri üzerine çekti Taksim'de ilginç tişörtü ve maskesiyle dolaşan Amerikalı turist ilgi odağı oldu.

Taksim'de garip giyimli turist dikkatleri üzerine çekti

İSTANBUL - Taksim'de ilginç tişörtü ve maskesiyle dolaşan Amerikalı turist ilgi odağı oldu.

Taksim'de Amerikalı bir turist ilginç tişörtü ve maskesiyle kameralara yansıdı. Tişörtüyle uzaktan bile fark edilen turist dikkatleri üzerine çekti. Amerikalı turist kullandığı maskeyle de görenleri şaşırttı. Turistin maskesi boru ve hava filtresiyle oldukça ilginç bir görüntü oluşturdu. Bazı vatandaşlar, ilginç maskesi ve tişörtüyle ilgi odağı olan turist ile hatıra fotoğrafı çektirdi. Kaliforniyalı olduğu öğrenilen adam gezisini tamamladıktan sonra yoluna devam ederek gözden kayboldu.

(SA-Mİ- ZA-

Taksim'de garip giyimli turist dikkatleri üzerine çekti
Taksim'de garip giyimli turist dikkatleri üzerine çekti
Taksim'de garip giyimli turist dikkatleri üzerine çekti
Taksim'de garip giyimli turist dikkatleri üzerine çekti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SÜMER AVCI

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