1 Mayıs Çarşamba Taksim'de hava nasıl olacak? 1 Mayıs 2024 Beyoğlu hava durumu

1 Mayıs Taksim hava durumu! 1 Mayıs 2024 Çarşamba günü Beyoğlu'nda hava durumu nasıl olacak, yağış var mı merak ediliyor. Peki, 1 Mayıs'ta yağmur yağacak mı, hava güneşli mi? İşte MGM verilerine göre İstanbul'un Beyoğlu ilçesi hava durumu haberimizde!

1 MAYIS TAKSİM HAVA DURUMU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün açıkladığı 5 günlük Beyoğlu hava durum tahmini şu şekildedir:

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün açıkladığı saatlik Beyoğlu hava durum tahmini şu şekildedir: