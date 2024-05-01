Üye Girişi
Haberler

Memur-Sen 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde Taksim Meydanı'nda çelenk bıraktı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Memur-Sen İl Başkanı Cesur Öztürk ve beraberindeki grup, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle Taksim Meydanı'na gelerek çelenk bıraktı. Grup, Filistin'e destek sloganları attı.

Memur-Sen 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle Taksim Meydanı'na gelerek çelenk bıraktı.

Memur-Sen İl Başkanı Cesur Öztürk ve beraberindeki grup 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle Taksim Meydanı'na gelerek çelenk bıraktı. Grup, yaşasın Özgür Filistin sloganı attılar. Memur-Sen İl Başkanı Cesur Öztürk" Bugün Samsun'da on binler toplanarak İnşallah emek ve dayanışma bayramını kutlayacağız. Bugün burada Taksim'de sembolik olarak çelengimizi bıraktık. Filistin'den Suriye'ye Arakandan Doğu Türkistan akan kan dursun vahşet ve zulüm son bulsun istiyoruz. İnsanlığa acı ve gözyaşından başka bir şey vermeyen çarpık düzene karşı inancın ve emeğin aziz sayıldığı bir geleceğe akla, vicdana ve ahlaka dayanan bir paradigmaya çağrı yapıyoruz. Bu ülkenin emekçileri, emeklileri, engellileri, kadınları, gençleri, tüm kamu görevlileri olarak hep birlikte emek sömürüsüne sıfır tolerans diyoruz. Emeğin hakkının alın teri kurumadan verildiği, insanca yaşamı mümkün kılacak, insan onur ve haysiyetine uygun çalışma şartlarının tesis edildiği bir sistem için hep birlikte mücadelemizi ve azmimizi vurguluyoruz" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Filistin 1 Mayıs Taksim Yerel Politika Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

1 Mayıs Çarşamba EFT-HAVALE işlemi yapılır mı? 1 Mayıs'ta FAST ile para gönderilir mi? 1 MAYIS İSTANBUL VAPUR SEFERLERİ | 1 Mayıs vapur seferleri iptal mi, vapurlar çalışıyor mu? Hangi vapur hatları iptal edildi? Bahar 11. bölüm izle! Bahar dizisi yeni bölüm tek parça izle! Bahar dizisi son bölüm neler oldu? 1 MAYIS TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ? 1 Mayıs'ta otobüsler, Marmaray, vapurlar, tramvay bedava mı? 1 MAYIS BANKALAR TATİL Mİ? 1 Mayıs Çarşamba bankalar açık mı, kapalı mı? 1 Mayıs İşçi Bayramı'nda bankalar çalışıyor mu? 1 Mayıs AVM'ler ve marketler açık mı, kapalı mı? 1 Mayıs'ta AVM'ler ve marketlerin çalışma saatleri 2024! Resmi Gazete bugün (1 Mayıs) kararları neler? Resmi Gazete atama kararları 2024! 1 MAYIS İŞÇİ BAYRAMI MESAJLARI 2024! 1 Mayıs sözleri neler? 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü sözleri! Anlamlı, kısa ve yeni 1 Mayıs mesajları... Steam çöktü mü? 1 Mayıs Çarşamba Steam sorun mu var? 1 Mayıs'ta ne oldu? 1 Mayıs nasıl ortaya çıktı? 1 Mayıs belediye tatil mi? Belediyelerde 1 Mayıs tatil mi? 1 Mayıs maaş yatar mı, 1 Mayıs'ta maaş hesaba geçer mi? 1 Mayıs Konya'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler! (GÜNCEL) MEDAŞ Konya elektrik kesintisi ne zaman bitecek? 1 Mayıs 2024 Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? Sayısal Loto CANLI izle! Şans Topu sonuçları açıklandı mı? Şans Topu sonuçları ne zaman açıklanır? 1 Mayıs 2024 Çarşamba Şans Topu sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title