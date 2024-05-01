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Taksim Meydanı 1 Mayıs öncesi boş kaldı

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Taksim Meydanı ve çevresinde 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü öncesi alınan güvenlik önlemleri nedeniyle boş kalan meydan havadan dronla görüntülendi.

Taksim Meydanı ve çevresinde 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü öncesi güvenlik önlemleri alınarak demir bariyerlerle kapatılmıştı. Getirilen kısıtlamalardan sonra boş kalan Taksim Meydanı havadan görüntülendi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 1 Mayıs için Taksim Meydanı'nın uygun olmadığını belirterek İstanbul'da alınacak tedbirleri açıklamıştı. Tedbirler kapsamında 1 Mayıs nedeniyle Taksim Meydanı ve çevresine güvenlik bariyerleri yerleştirilmişti. Kısıtlamaların getirilmesinin ardından meydan boş kaldı. Meydanın boş hali ise dronla görüntülendi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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