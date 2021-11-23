Suriye'de eğitim sırasında binbaşı şehit oldu

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekat Bölgesi Tel Abyad kentinde görev yapan Piyade Binbaşı Mete Yıldırım'ın, eğitim sırasında silah kazası sonucu şehit olduğunu duyurdu.

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinin karşısında bulunan ve Barış Pınarı Harekatı ile terör örgütlerinden arındırılan Suriye'nin Tel Abyad kentinde konuşlu 11'inci Komando Tugay Komutanlığında görevli Piyade Binbaşı Mete Yıldırım eğitim sırasında silah kazası sonucu şehit oldu. Silah arkadaşlarını yasa boğan şehit binbaşının cenazesi Suriye'den Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Şanlıurfa Valiliği, şehit binbaşı Mete Yıldırım'ın yarın sabah GAP Havaalanında düzenlenecek törenin ardından memleketi Ankara'ya uğurlanacağını duyurdu.