TFF 2. Lig'de 34. hafta tamamlandı
TFF 2. Lig'de 34. hafta bugün Kırmızı ve Beyaz Grup'ta oynanan maçlarla tamamlandı.
Beyaz Grup'taki müsabakaların ardından Bursaspor ve Kırşehir Futbol'un küme düşmesi kesinleşti.
Karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:
Beyaz Grup
Serik Belediyespor-Kırşehir Futbol: 3-0
Adıyaman FK- Kırklarelispor : 0-2
Bucaspor 1928- Zonguldak Kömürspor: 3-0
Bursaspor- 1461 Trabzon FK: 1-2
Ankara Demirspor- Esenler Erokspor: 0-1
Beyoğlu Yeni Çarşı-Hes İlaç Afyonspor: 4-0
Altınordu-Diyarbekirspor: 1-1
Nazilli Belediyespor-AcnTURK Sigorta Vanspor: 0-1
Ankaraspor-Turkish Oil Yeni Mersin İdmanyurdu: 1-0
Kırmızı Grup
Kuzey Marmara AŞ Arnavutköy Belediyespor-Etimesgut Belediyespor: 1-1
Isparta 32 Spor-Anagold 24Erzincanspor: 1-1
Karaman FK- Fethiyespor : 1-1
Amed Sportif Faaliyetler- İnegölspor : 5-2
Belediye Derincespor- Gmg Kastamonuspor : 0-0
Uşakspor-Alagöz Holding Iğdır FK: 1-6
İskenderunspor-Somaspor: 3-0
Motolux 68 Aksaray Belediyespor- Menemen FK: 0-0
Düzce Cam Düzcespor- Denizlispor : 3-0