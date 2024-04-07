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TFF 2. Lig'de 34. hafta tamamlandı

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TFF 2. Lig'de 34. hafta bugün Kırmızı ve Beyaz Grup'ta oynanan maçlarla tamamlandı.

Beyaz Grup'taki müsabakaların ardından Bursaspor ve Kırşehir Futbol'un küme düşmesi kesinleşti.

Karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:

Beyaz Grup

Serik Belediyespor-Kırşehir Futbol: 3-0

Adıyaman FK- Kırklarelispor : 0-2

Bucaspor 1928- Zonguldak Kömürspor: 3-0

Bursaspor- 1461 Trabzon FK: 1-2

Ankara Demirspor- Esenler Erokspor: 0-1

Beyoğlu Yeni Çarşı-Hes İlaç Afyonspor: 4-0

Altınordu-Diyarbekirspor: 1-1

Nazilli Belediyespor-AcnTURK Sigorta Vanspor: 0-1

Ankaraspor-Turkish Oil Yeni Mersin İdmanyurdu: 1-0

Kırmızı Grup

Kuzey Marmara AŞ Arnavutköy Belediyespor-Etimesgut Belediyespor: 1-1

Isparta 32 Spor-Anagold 24Erzincanspor: 1-1

Karaman FK- Fethiyespor : 1-1

Amed Sportif Faaliyetler- İnegölspor : 5-2

Belediye Derincespor- Gmg Kastamonuspor : 0-0

Uşakspor-Alagöz Holding Iğdır FK: 1-6

İskenderunspor-Somaspor: 3-0

Motolux 68 Aksaray Belediyespor- Menemen FK: 0-0

Düzce Cam Düzcespor- Denizlispor : 3-0

Kaynak: AA / Spor

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