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Türkiye-Hollanda voleybol maçı ne oldu, kaç kaç bitti? A Milli Kadın Voleybol Takımı (Filenin Sultanları) maçı ne oldu?

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Dünya 1 numarası ve son şampiyon A Milli Kadın Voleybol Takımı, Milletler Ligi'nde Hollanda karşısında parkeye çıktı. Peki, Türkiye-Hollanda voleybol maçı ne oldu, kaç kaç bitti?

Türkiye- Hollanda voleybol maçı ne oldu? Dünya 1 numarası ve son şampiyon A Milli Kadın Voleybol Takımı, Milletler Ligi'nde Hollanda karşısında parkeye çıktı. Peki, Türkiye-Hollanda voleybol maçı ne oldu, kaç kaç bitti? Detaylar...

TÜRKİYE-HOLLANDA VOLEYBOL MAÇI NE OLDU?

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Milletler Ligi'ndeki ikinci maçında Hollanda'yı 3-1 mağlup etti. İlk maçta Japonya'ya kaybeden Filenin Sultanları, bu sonuçla gruptaki ilk galibiyetini almış oldu. Milliler, grubun üçüncü maçında 18 Mayıs Cumartesi günü İtalya ile karşı karşıya gelecek.

SET SONUÇLARI

  • 1. Set sonucu: Hollanda 14-25 Türkiye
  • 2. Set sonucu: Hollanda 25-23 Türkiye
  • 3. Set sonucu: Hollanda 23-25 Türkiye
  • 4. Set sonucu: Hollanda 18-25 Türkiye

SIRADAKİ RAKİP İTALYA

İlk maçında Japonya'ya kaybeden milliler, bu sonuçla birlikte gruptaki ilk galibiyetini aldı. A Milli Kadın Voleybol Takımı, grubun üçüncü maçında 18 Mayıs Cumartesi günü İtalya ile karşı karşıya gelecek.

ANTALYA FİKSTÜRÜ

18 Mayıs Cumartesi:

20.00 İtalya- Türkiye (TRT Spor Yıldız)

19 Mayıs Pazar:

20.00 Fransa-Türkiye (TRT Spor Yıldız)

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