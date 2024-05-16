Türkiye-Hollanda voleybol maçı ne oldu, kaç kaç bitti? A Milli Kadın Voleybol Takımı (Filenin Sultanları) maçı ne oldu?
Dünya 1 numarası ve son şampiyon A Milli Kadın Voleybol Takımı, Milletler Ligi'nde Hollanda karşısında parkeye çıktı. Peki, Türkiye-Hollanda voleybol maçı ne oldu, kaç kaç bitti?
Türkiye- Hollanda voleybol maçı ne oldu? Dünya 1 numarası ve son şampiyon A Milli Kadın Voleybol Takımı, Milletler Ligi'nde Hollanda karşısında parkeye çıktı. Peki, Türkiye-Hollanda voleybol maçı ne oldu, kaç kaç bitti? Detaylar...
TÜRKİYE-HOLLANDA VOLEYBOL MAÇI NE OLDU?
A Milli Kadın Voleybol Takımı, Milletler Ligi'ndeki ikinci maçında Hollanda'yı 3-1 mağlup etti. İlk maçta Japonya'ya kaybeden Filenin Sultanları, bu sonuçla gruptaki ilk galibiyetini almış oldu. Milliler, grubun üçüncü maçında 18 Mayıs Cumartesi günü İtalya ile karşı karşıya gelecek.
SET SONUÇLARI
- 1. Set sonucu: Hollanda 14-25 Türkiye
- 2. Set sonucu: Hollanda 25-23 Türkiye
- 3. Set sonucu: Hollanda 23-25 Türkiye
- 4. Set sonucu: Hollanda 18-25 Türkiye
SIRADAKİ RAKİP İTALYA
İlk maçında Japonya'ya kaybeden milliler, bu sonuçla birlikte gruptaki ilk galibiyetini aldı. A Milli Kadın Voleybol Takımı, grubun üçüncü maçında 18 Mayıs Cumartesi günü İtalya ile karşı karşıya gelecek.
ANTALYA FİKSTÜRÜ
18 Mayıs Cumartesi:
20.00 İtalya- Türkiye (TRT Spor Yıldız)
19 Mayıs Pazar:
20.00 Fransa-Türkiye (TRT Spor Yıldız)