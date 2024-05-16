Türkiye-Hollanda voleybol maçı ne oldu, kaç kaç bitti? A Milli Kadın Voleybol Takımı (Filenin Sultanları) maçı ne oldu?

Türkiye- Hollanda voleybol maçı ne oldu? Dünya 1 numarası ve son şampiyon A Milli Kadın Voleybol Takımı, Milletler Ligi'nde Hollanda karşısında parkeye çıktı. Peki, Türkiye-Hollanda voleybol maçı ne oldu, kaç kaç bitti? Detaylar...

TÜRKİYE-HOLLANDA VOLEYBOL MAÇI NE OLDU?

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Milletler Ligi'ndeki ikinci maçında Hollanda'yı 3-1 mağlup etti. İlk maçta Japonya'ya kaybeden Filenin Sultanları, bu sonuçla gruptaki ilk galibiyetini almış oldu. Milliler, grubun üçüncü maçında 18 Mayıs Cumartesi günü İtalya ile karşı karşıya gelecek.

SET SONUÇLARI

1. Set sonucu: Hollanda 14-25 Türkiye

2. Set sonucu: Hollanda 25-23 Türkiye

3. Set sonucu: Hollanda 23-25 Türkiye

4. Set sonucu: Hollanda 18-25 Türkiye

SIRADAKİ RAKİP İTALYA

İlk maçında Japonya'ya kaybeden milliler, bu sonuçla birlikte gruptaki ilk galibiyetini aldı. A Milli Kadın Voleybol Takımı, grubun üçüncü maçında 18 Mayıs Cumartesi günü İtalya ile karşı karşıya gelecek.

ANTALYA FİKSTÜRÜ

18 Mayıs Cumartesi:

20.00 İtalya- Türkiye (TRT Spor Yıldız)

19 Mayıs Pazar:

20.00 Fransa-Türkiye (TRT Spor Yıldız)