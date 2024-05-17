Onur Yüksek Teknoloji halka arz ne zaman? Onur Yüksek Teknoloji halka arz kaç lot veriyor, eşit mi oransal mı, hisse fiyatı ne?

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) 16 Mayıs 2024 tarihinde Onur Yüksek Teknoloji halka arzına onay verdi. Yatırımlarını Onur Yüksek Teknoloji'den yana yapmak isteyen yatırımcılar sıklıkla Onur Yüksek Teknoloji halka arz ne zaman? Onur Yüksek Teknoloji halka arz kaç lot veriyor, eşit mi oransal mı, hisse fiyatı ne? Onur Yüksek Teknoloji halka arz ne zaman bitiyor? Sorularını soruyor. Yapılan açıklamalar ile birlikte merak edilen sorular yanıt buldu. İşte detaylar…

ONUR YÜKSEK TEKNOLOJİHALKA ARZ NE ZAMAN?

Onur Yüksek Teknoloji halka arz tarihleri henüz açıklanmadı.

ONUR YÜKSEK TEKNOLOJİHALKA ARZ FİYATI NE KADAR?

Onur Yüksek Teknoloji hissesi 49,50 TL'den halka arz olacak.

ONUR YÜKSEK TEKNOLOJİBORSA KODU NEDİR?

Onur Yüksek Teknoloji hissesinin sembolü henüz açıklanmadı.

ONUR YÜKSEK TEKNOLOJİHALKA ARZ KAÇ LOT VERİR?

Onur Yüksek Teknoloji Halka arz 19.730.000 lot veriyor.

ONUR YÜKSEK TEKNOLOJİEŞİT Mİ, ORANSAL MI?

Onur Yüksek Teknoloji halka arz eşit dağıtım olacak.