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Özyaşar Tel halka arz ne zaman? Özyaşar Tel halka arz kaç lot veriyor, eşit mi oransal mı, hisse fiyatı ne?

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Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Özyaşar Tel'nın halka arzına onay verdi. Özyaşar Tel halka arzı duyuruldu. Peki, Özyaşar Tel halka arz ne zaman? Özyaşar Tel halka arz kaç lot veriyor, eşit mi oransal mı, hisse fiyatı ne? İşte detaylar…

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) 16 Mayıs 2024 tarihinde Özyaşar Tel halka arzına onay verdi. Yatırımlarını Özyaşar Tel'den yana yapmak isteyen yatırımcılar sıklıkla Özyaşar Tel halka arz ne zaman? Özyaşar Tel halka arz kaç lot veriyor, eşit mi oransal mı, hisse fiyatı ne? Özyaşar Tel halka arz ne zaman bitiyor? Sorularını soruyor. Yapılan açıklamalar ile birlikte merak edilen sorular yanıt buldu. İşte detaylar…

ÖZYAŞAR Tel HALKA ARZ NE ZAMAN?

Özyaşar Tel halka arz tarihleri henüz açıklanmadı.

ÖZYAŞAR Tel HALKA ARZ FİYATI NE KADAR?

Özyaşar Tel hissesi 28,00 TL'den halka arz olacak.

ÖZYAŞAR Tel BORSA KODU NEDİR?

Özyaşar Tel hissesinin sembolü henüz açıklanmadı.

ÖZYAŞAR HALKA ARZ KAÇ LOT VERİR?

Altınay Savunma Halka arz 5.200.000 lot veriyor.

ÖZYAŞAR Tel EŞİT Mİ, ORANSAL MI?

Özyaşar Tel halka arz eşit dağıtım olacak.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

Sermaye Piyasası Kurulu Halka Arz Borsa Gündem Finans Ekonomi Haberler

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