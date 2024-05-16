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İsrail, Türkiye ile serbest ticaret anlaşmasını feshediyor

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Türkiye'nin İsrail'le ticareti tamamen durdurma kararı almasının ardından Tel Aviv'den misilleme geldi. İsrail Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, Türkiye ile olan serbest ticaret anlaşmasının feshedileceğini, ithalatta da yüzde 100 gümrük vergisi uygulanacağını açıkladı. Smotrich, "Eğer Erdoğan'ın görev süresinin sonunda Türkiye vatandaşları aklı başında ve İsrail düşmanı olmayan bir lider seçerlerse, Türkiye ile ticaret yolunun yeniden açılması mümkün olacaktır." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin İsrail'le ticareti tamamen durdurma kararına karşılık serbest ticaret anlaşmasını feshedeceklerini duyuran İsrail Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, ithalatta da yüzde 100 gümrük vergisi uygulanacağını söyledi. Karardan vazgeçmek için ilginç bir şart koşan Smotrich, "Eğer Erdoğan'ın görev süresinin sonunda Türkiye vatandaşları aklı başında ve İsrail düşmanı olmayan bir lider seçerlerse, Türkiye ile ticaret yolunun yeniden açılması mümkün olacaktır." dedi.

İSRAİL'DEN SERBEST TİCARET ANLAŞMASINI FESHETME KARARI

Türkiye'nin İsrail ile ticareti kesme kararının ardından Tel Aviv'den misilleme kararı geldi. Reuters'ın haberine göre İsrail, Türkiye ile olan serbest ticaret anlaşmasını feshedecek ve kalan diğer ithalatlar için de yüzde 100 gümrük vergisi uygulayacak.

İsrail, Türkiye ile serbest ticaret anlaşmasını feshediyorİsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu

İTHALATTA YÜZDE 100 VERGİ UYGULANACAK

İsrail Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, serbest ticaret anlaşması uyarınca Türkiye'den İsrail'e ithal edilen mallara uygulanan tüm indirimli gümrük oranlarının kaldırılacağını söyledi. Aynı zamanda, Türkiye'den İsrail'e ithal edilen herhangi bir ürüne, mevcut gümrük vergisi oranına ek olarak malın değerinin yüzde 100'ü oranında vergi uygulanacağını belirtti.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Smotrich, İsrail'e yönelik ithalatı durdurduğunu açıklamasının Türkiye'nin taahhüt ettiği uluslararası ticaret anlaşmalarının ciddi bir ihlali anlamına geldiğini iddia etti. Smotrich, "Bizim ulusal onurumuz, ulusal gururumuz ve güçlü bir ekonomimiz var ve bu ekonominin kendisine karşı savaşanları desteklemeye ihtiyacı yok." ifadelerini kullandı.

İsrail, Türkiye ile serbest ticaret anlaşmasını feshediyorİsrail Maliye Bakanı Bezalel Smotrich

KARARDAN DÖNMEK İÇİN İLGİNÇ ŞART SUNDU

Karardan vazgeçmek için ilginç bir şart sunan Smotrich, "Eğer Erdoğan'ın görev süresinin sonunda Türkiye vatandaşları aklı başında ve İsrail düşmanı olmayan bir lider seçerlerse, Türkiye ile ticaret yolunun yeniden açılması mümkün olacaktır" dedi.

Smotrich, Türkiye ithalatına Çin, Doğu Avrupa, Yunanistan, Almanya, Güney Kıbrıs, Tayvan ve "daha fazlasının" alternatif olabileceğini yazdı.

NE OLMUŞTU?

Ticaret Bakanlığı, 2 Mayıs'ta, Gazze'ye kesintisiz insani yardım akışı sağlanana kadar Türkiye-İsrail arasında ihracat ve ithalat işlemlerinin tüm ürünleri kapsayacak şekilde durdurulduğunu açıklamıştı. Bakanlık, yaptığı açıklamada, "Devlet düzeyinde alınan tedbirlerin ikinci aşamasına geçilmiş, İsrail'le ilgili ihracat ve ithalat işlemleri tüm ürünleri kapsayacak şekilde durdurulmuştur" ifadeleri kullanılmıştı.

İsrail, Türkiye ile serbest ticaret anlaşmasını feshediyor

9 Nisan'da Ticaret Bakanlığı'nın 54 ürün grubunda ticaret kısıtlaması getirdiği hatırlatılan açıklamada, "Alınan bu kararda, İsrail Gazze'de derhal ateşkes ilan edene ve yeterli miktarda ve kesintisiz insani yardım akışına izin verinceye kadar kısıtlama tedbirlerinin yürürlükte kalacağı vurgulanmıştır. Buna rağmen, İsrail hükümetinin saldırgan tutumunu sürdürdüğü, Filistin'deki insani trajedinin kötüleştiği müşahade edilmektedir" denilmişti. 2 Mayıs'taki ticareti tamamen durdurma kararından önce ilk kez, savaşın başlamasından 6 ay sonra, 9 Nisan'da 54 ürün grubunun İsrail'e ticaretini kısıtladığını duyurmuştu.

ERDOĞAN: İSRAİL SADECE FİLİSTİNLİLERE DEĞİL BİZE DE SALDIRIYOR

Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin dünkü grup toplantısında İsrail'e karşı en sert çıkışını yapmış; "azgın terör devleti" olarak nitelediği İsrail'in "Anadolu'yu da hedef aldığını" savunmuştu. Erdoğan, "Sanmayın ki İsrail Gazze'de duracak... Bu azgın devlet, bu terör devleti eğer durdurulmazsa vadedilmiş topraklar hezeyanıyla gözünü er ya da geç Anadolu'ya dikecekler. İsrail, Gazze'de sadece Filistinlilere saldırmıyor. Bize saldırıyor. Hamas, Gazze'de Anadolu'nun ileri hat savunmasını yapıyor" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 24 Nisan'da da Ankara'da ağırladığı Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier ile ikili basın toplantısında gelen bir soru üzerine "İsrail ile yoğun ticari ilişkileri artık ayakta tutmuyoruz, o iş bitti" açıklaması yapmıştı.

Haberler.com / Turan Yiğittekin - Dünya

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Yorumlar (2)

Özcan Özcan:

ticaret derhal başlatılmalı hatta daha çok ihracaat yapmalıyız.Filistinliler yüzünden boğazımdan kısamam ve başka ülkenin çıkarı için kendi ülkenin çıkarından vazgeçemezsin böyle bir ülke yönetimi olmaz.

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Banu Çelik:

Ben İsrail’i çok seviyorum. Umarım birgun İsrail ile daha yakın temasta olan bir lider gelir

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