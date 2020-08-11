"Son Şaka" ekimde vizyona girecek
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"Son Şaka" ekimde vizyona girecek

Serdar Gökalp ile Ege Kökenli'nin başrollerinde yer aldığı "Son Şaka" adlı film, ekim ayında sinemaseverlerle buluşacak.

11.08.2020 18:13 | Son Güncelleme: 11.08.2020 18:16

Serdar Gökalp ile Ege Kökenli'nin başrollerinde yer aldığı "Son Şaka" adlı film, ekim ayında sinemaseverlerle buluşacak.

Senaryosunu Fatih Mutlu'nun kaleme aldığı, yönetmenliğini M. Erkam Bülbül'ün üstlendiği film, Two Yapım imzasını taşıyor.

Filmin yapımcısı Ertuğrul Fındık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaklaşık 2 yıldır üzerine çalıştıkları "Son Şaka" adlı filmi, ekim ayında izleyicilerin beğenisine sunacaklarını söyledi.

"Kalıcı görsel hafızayı sinema filmleri inşa eder"

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleriyle birlikte "yeni normal" şartlar altında sinemanın en steril eğlence alanlarından biri olduğuna işaret eden Fındık, "Ekranlar başında sıkıldık. Bol bol sinema filmi üretilsin ve biz yeniden salonları sosyal mesafelerle dolduralım ve filmleri dev perdede izleyelim istiyoruz." dedi.

Fındık, karantina süreci sonrası duayen sinemacıların inisiyatif alarak projelerini açıklamalarını beklediklerini dile getirerek, "Kalıcı görsel hafızayı ve seyircinin zihnine kazınan oyunculuk evrenini diziler veya dijital platform ürünleri değil, sinema filmleri inşa eder. Buna inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

"Değişik, ironik, eğlenceli bir film sizi bekliyor"

Filmin eğlenceli ve farklı bir yapım olduğu değerlendirmesini yapan Ertuğrul Fındık, şöyle devam etti:

"Değişik, ironik, eğlenceli bir film sizi bekliyor. Salondan çıkarken tadı damağınızda kalacak. Yeniden izlemek isteyeceksiniz. Dağıtım konusunda içten destekleri ve yol arkadaşlıkları için CJ Entertainment Turkey ekibine teşekkür ederiz. Projenin tasarımını yapan ve senaryosunu yazan Fatih Mutlu ve ortaya şahane bir film çıkaran yönetmenimiz M. Erkam Bülbül de özel bir teşekkürü hak ediyor. Salgın koşullarında zor şartlar altında büyük bir hevesle çalışan, projeye emeği geçen herkese, tüm ekibe tek tek teşekkür ediyorum."

Fındık, filmin oyuncu kadrosu üzerine de bir değerlendirme yaparak, şunları kaydetti:

"Sevgili oyuncularımız Hikmet Körmükçü ve Bülent Alkış filmin unutulmaz renkleri oldu. Kemal Başar tecrübesiyle filme farklı bir hava kattı. Özer Arslan ve Osman Doğan özgün karakterlere ustalıkla hayat verdi. Perihan Ünlücan ve Gökay Müftüoğlu, bizi kendilerine hayran bıraktılar ve aileden oldular. Ege Kökenli, gerçek bir sinema oyuncusu olduğunu bir kez daha gösterdi bize. Son Şaka'nın Ayşen'i olarak akıllara kazınacak bir sinema performansı koydu ortaya ve Serdar Gökalp, bitmez tükenmez enerjisiyle bir oyunculuk resitali sundu. Nefis bir ilk film performansı ortaya koyarak ağzımızı açık bıraktı."

Macera ve komedi türündeki filmde, telefon şakalarıyla tanınan ünlü radyocu Serdar'ın sevgilisi Ayşen'e evlilik teklifi ederken başvurduğu yüksek prodüksiyonlu bir şakanın ardından yaşanan beklenmedik olaylar anlatılıyor.

Filmin oyuncu kadrosunda Serdar Gökalp, Ege Kökenli, Gökay Müftüoğlu, Perihan Ünlücan, Kemal Başar, Özer Arslan, Bülent Alkış, Hikmet Körmükçü, Osman Doğan yer alıyor.

Kaynak: AA

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