Finansal Kurumlar Birliği Başkanı Ali Emre Ballı: Finansal kuruluşlar bankalarla rekabet edebilecek konuma geldi

Finansal Kurumlar Birliği Başkanı Ali Emre Ballı, finansal kiralama, faktoring, finansman ve varlık yönetim şirketlerinin. finansal destek sağlamada bankalarla rekabet edebilecek konuma geldiğini söyledi.

Anadolu Panelleri kapsamında Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) ev sahipliğinde İzQ İnovasyon Merkezi'nde, "Finansman Fırsatları ve Finansın Doğru Yönetimi" paneli düzenlendi.

Ballı, burada yaptığı konuşmada, Finansal Kurumlar Birliği çatısı altındaki finansal kiralama, faktoring, finansman ve varlık yönetim şirketleriyle ilgili bilgiler paylaştı.

Birlik üyelerinin bankacılık dışı kesim olarak kabul edildiğini belirten Ballı, 123 üyelerinin bulunduğunu ifade etti.

Ballı, ağırlıklı olarak KOBİ ve işletmelere finansal destek sağladıklarını dile getirerek, şöyle konuştu:

"Şu anda bankalarla, bankacılık dışı kesim rekabet edebilecek konuma geldi. Faizler bankaları aratmayan şekilde. Bence bu dönemde, yatırımcıların özellikle leasing firmalarıyla çalışmaları kendilerine artı sağlayacaktır. Çünkü uzun dönem taksitli bir ödeme planı şu anda yok ama leasing sektöründe böyle bir desteğimiz var. İkinci sektörümüz faktoring sektörüdür, ağırlıklı olarak nakde ihtiyacı olan firmaların çalıştığı bir şeydir. 2023 yılında faktoring firmalarımız reel sektörde ciddi bir birliktelik yapmıştır. İşlem hacmi 820 milyar liralık bir rakama ulaşmıştır."

EBSO Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar da sanayiciler olarak krediye ulaşmalarının önemine değinerek, üretim olmadan kalkınmanın mümkün olamayacağını ifade etti.