Üye Girişi
Haberler

Yunanistan'a bağlı adalarda kapıda vize uygulaması başladı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türk vatandaşları için Yunanistan'a bağlı Ege'deki adalarda kapıda vize uygulaması başladı. 1 Nisan'dan itibaren başlayan kapıda vize uygulaması ile Türk turistler, Schengen vizesine başvuruda bulunmadan adaları ziyaret edebilecek.

Yunanistan'a bağlı adalarda kapıda vize uygulamasının hayata geçmesi, Ege'nin iki yakasındaki turizmciler tarafından da olumlu karşılandı. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Ayvalık-Midilli arasında feribot seferleri düzenleyen firmanın sahibi Ali Jale, kapıda vize uygulamasının en fazla 1 hafta ile sınırlı olduğunu söyledi. Uygulamanın 1 Nisan itibariyle Yunanistan tarafından Türk vatandaşlarına yönelik başlatıldığını hatırlatan Jale, "Bunu uzun süredir bekliyorduk. En son Yunan Başbakanı ile Sayın Cumhurbaşkanımızın yapmış olduğu görüşmenin ardından böyle bir karar çıkmıştı zaten. Dolayısıyla da bu konuda çok talep geliyordu bize. Şimdi resmiyet kazanan kapıda vize ile yolcularımızı Midilli Adası'na geçirebiliyoruz" dedi.

Kapı vizesi uygulamasından yararlanabilmek için iki adet biometrik fotoğraf, vize başvuru formunun doldurulması, feribot bileti ile adada kaç gün kalınacaksa kalınacak gün kadar otel rezervasyonu veya adada bir yakınında kalacaklar ise misafir edecek kişinin davetiyesine ihtiyaç duyulduğunu kaydeden Ali Jale, "Tüm bu evrakların feribot firmaları ya da turizm acentelerine teslim edilmesi gerekiyor. Bizler de bu evrakları 4 gün içerisinde Midilli Adası'ndaki yetkililere ulaştırıyoruz. Başvuru sırasına göre de Yunan yetkilileri bu başvuruları değerlendiriyor" açıklamasında bulundu.

Her başvurunun yüzde 100 kabul olacak anlamına gelmediğine işaret eden Ali Jale, "Başvuruları değerlendiren Yunan makamları, kapıda vize uygulamasına başvuru yapana vize verip vermeyeceğine karar verecektir. Bana göre bu başvuruların en fazla yüzde 3 ya da 4'ü olumsuz sonuçlanabilir. Ama yüzde 95 üzerindeki bir oranla da başvurular kabul edilecektir" diye konuştu.

Ayvalık'ta perşembe günleri kurulan semt pazarına Midilli'den gelip alışveriş yapan ve Ege'deki Yunan adalarında turizmle uğraşan esnaf da, Türk vatandaşlarının kapıdaki vize uygulamasına yoğun ilgi göstereceğinden en ufak bir şüphe duymadıklarını belirtti. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Yunanistan Ege Turizm Ekonomi Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Kızılcık Şerbeti son bölümde ne oldu? Kızılcık Şerbeti fragmanı yayınlandı mı? 9 GÜN TATİL NE ZAMAN 2024: 9 gün tatil ne zaman başlıyor, ne zaman bitiyor? 9 gün tatil ayın kaçında? Dede Korkut kimdir? Dede Korkut ne zaman, nerede yaşamıştır? Dede Korkut hikayeleri nedir? Bayram namazı saat kaçta 2024? Şırnak bayram namazı kaçta okunuyor, ne zaman kılınacak? İl il Ramazan Bayramı namazı saatleri! 2024 Ramazan Bayramında hava nasıl olacak? Bayramda hava yağmurlu mu, güneşli mi? İğne orucu bozar mı diyanet? Diyanet'e göre iğne orucu bozuyor mu? NİSAN AYI KİRA ARTIŞ ORANI YÜZDE KAÇ OLDU? 2024 Nisan ayı kira artışı ve kira zammı ne kadar olur? Akbank çöktü mü? 4 Nisan Perşembe Akbank neden açılmıyor, sorun mu var? Akbank para gönderemiyorum? Kadir Gecesi namazı kılınışı! Kadir Gecesinde nasıl namaz kılınır, kaç rekat? Arefe günü kargolar açık mı 2024? 9 Nisan Arefe günü, Yurtiçi, MNG, Sürat ve PTT kargo dağıtım yapıyor mu? 8 NİSAN AREFE GÜNÜ BANKALAR AÇIK MI: 8 Nisan bankalar pazartesi açık mı, kapalı mı? Ramazan Bayramı kaça kadar çalışıyor? 8 Nisan Pazartesi Resmi Tatil mi? Pazartesi günü okullar tatil mi? 8 Nisan bankalar, kargolar, eczaneler açık mı? Bayramda otoyollar ücretsiz mi 2024? Ramazan Bayramında otoyollar, vapurlar, köprüler ücretsiz mi? Bayram ne zaman başlıyor? Bayramın 1.,2.,3. günleri hangi günler? Okullar ve iş yerleri bayramda kaç gün tatil? Emekli maaşları bayramdan önce verilecek mi? 2024 Nisan ayı emekli maaşı ne zaman yatar, ayın kaçında? Emekli ödeme günleri!
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title