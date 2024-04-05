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Aydın'ın Zeytinyağı ve Zeytin İhracatı Mart Ayında 66 Milyon Dolar Oldu

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Aydın'ın önemli tarım ürünlerinden olan ve 'sarı altın' olarak bilinen zeytinyağı ve zeytinin, Mart ayındaki ihracatı 66 milyon dolar oldu.

İncir, zeytin ve zeytinyağı gibi önemli ihracat ürünlerine sahip olan Aydın'ın ihracat rakamları her geçen yükselmeye devam ediyor. Bu çerçevede önemli ihracat ürünlerinden olan 'sarı altın' zeytinyağının Mart ayı ihracat rakamları da belli oldu. Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği (EZZİB) tarafından açıklanan rakamlara göre, Mart ayında 66 milyon dolarlık ihracat yapıldı. 2023 yılında tarihi bir ihracata imza atan EZZİB, 2024 yılında dökme zeytinyağı ihracatındaki yasağa rağmen ihracatta yüzde 9'luk düşüşle ihracat pazarlarında tutunmayı başardı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

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