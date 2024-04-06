Ramazan Bayramı öncesi kara yollarında trafik yoğunluğu

Ramazan Bayramı öncesi büyükşehirlerle turizm merkezlerini bağlayan kara yollarındaki bazı noktalarda trafik akışı yavaşladı.

Bayram tatilinin 9 gün olması dolayısıyla tatillerini Ege sahillerinde geçirmek isteyen çok sayıda vatandaş, İstanbul - İzmir ve İzmir- Aydın Otoyolu ile turizm merkezleri bağlantı yollarında yoğunluk oluşturdu.

İstanbul'u İzmir'e bağlayan otoyol ile Aydın çevre yolu arasındaki bağlantı noktası olan Bornova Işıkkent geçişinde uzun araç kuyrukları oluştu.

Bodrum, Marmaris, Didim ve Kuşadası güzergahının kesişim noktası olan Aydın'ın Söke ilçesinde de trafik akışının yavaşladığı, trafik ışıklarında araç kuyrukları oluştuğu gözlendi.

Bu yollarda polis ve jandarma trafik ekipleri, trafik akışını rahatlatmak üzere çalışma yürüttü.