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Egeli Kadın Girişimciler Buluşuyor

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Ege bölgesindeki kadın girişimciler, Kuşadası Ticaret Odası organizasyonunda 15 Mayıs 2024 tarihinde Kuşadası'nda bir araya gelecek. Programda sektörel yuvarlak masa görüşmeleri ve konuşmacılar da yer alacak.

Ege bölgesinde bulunan kadın girişimciler, Kuşadası Ticaret Odası organizasyonunda 15 Mayıs 2024 tarihinde Kuşadası'nda buluşuyor.

Konuyla ilgili açıklama yapan Kuşadası Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Akdoğan, Ege Bölgesinin Kadın Girişimcilerini Kuşadası'nda ağırlamaktan mutluluk duyacaklarını dile getirdi ve kadınların ekonomik hayatta aktif olmalarını her zaman desteklediklerini belirterek "Odamız Yönetiminde ve Meclisimizde kadın yöneticilerimizle birlikte çalışıyoruz. 15 Mayıs'ta gerçekleştireceğimiz bu organizasyonumuzun da bölgedeki iş kadınlarına fayda sağlayacağını düşünüyorum" Dedi.

Akdoğan; aynı zamanda Aslı Şafak ve Adviye Bergemann gibi iki önemli ismin konuşmacı olarak katılacağı programda, sektörel yuvarlak masa görüşmeleri olacağını da söyledi. Turizm, sağlık, yeme-içme sektörü, taşımacılık, emlak, el sanatları gibi pek çok sektörde bir araya gelecek olan kadınların, bölgesel olarak tanışma ve network ağlarını geliştirme fırsatı bulabilecekleri "Egeli Kadın Girişimciler Buluşuyor" konulu etkinliğe, bölgede iş hayatında aktif olan tüm kadınları davet etti.

Kuşadası Ticaret Odası organizasyonunda gerçekleşecek olan programda, sektörel toplantılar kısmında katılımcı sayısı sınırlı olduğundan 9 Mayıs 2024 tarihi, mesai bitimine kadar Kuşadası Ticaret Odası ile irtibata geçilmesi gerekiyor. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Kuşadası Ege Kadın Ekonomi Güncel Haberler

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