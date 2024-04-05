Üye Girişi
Haberler

Ege İhracatçı Birlikleri Mart Ayında İhracatta Gerileme Yaşadı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ege İhracatçı Birlikleri'nce (EİB) Mart ayında kayda alınan ihracat yüzde 6,7'lik kan kaybıyla 1 milyar 729 milyon dolardan 1 milyar 612 milyon dolara geriledi. EİB'nin 2024 yılının ilk çeyreğindeki ihracat performansı 4 milyar 663 milyon dolarlık tutarla, 2023 yılının ilk çeyreğiyle bire bir gerçekleşti.

Maliyet artışları sebebiyle eriyen rekabet güçlerinin ihracatta gerilemeye sebep olacağı hususunda daha önce de öngörülerini paylaştıklarını ifade eden Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, "Kümülatif olarak yılın ilk çeyreğinde geçen yılki ihracat performansımızı korumamız olumlu bir gelişme. 2024 yılı için hedefimiz de bu yöndeydi. Ancak, aylık bazda yaşadığımız yüzde 6,7'lik gerileme, kötü senaryonun gerçekleşmeye başladığının habercisi olabilir" dedi.

Yerel seçim sürecini geride bıraktıklarını ve önümüzdeki dört yılda başka herhangi bir seçim olmamasının ekonomiyi tekrar rayına oturtabilmek için büyük bir fırsat olduğunun altını çizen Eskinazi, şunları kaydetti:

"Seçim sonrasında Hazine ve Maliye Bakanımız Mehmet Şimşek'in de altını çizdiği gibi, bundan sonraki amaç Orta Vadeli Programın kararlılıkla uygulanmaya devam edilmesi olmalıdır. Enflasyon kaynaklı yaşadığımız maliyet artışı, satış fiyatlarımızın döviz bazında rakiplerimiz karşısında yüksek kalmasına sebep oluyor ve yıllardır büyük bir uğraşla yer edindiğimiz pazarları kaybediyoruz."

Sanayi ürünleri ihracatı yüzde 10, tarım ürünleri ihracatı yüzde 6 geriledi

Mart ayında Ege İhracatçı Birlikleri üyelerinin sanayi ürünleri ihracatı yüzde 10'luk düşüşle 949 milyon dolardan 855 milyon dolara inerken, geçtiğimiz aylarda ihracatta hep artı yazan tarım sektörleri de Mart ayında ihracatta yüzde 6'lık erime yaşadı. EİB'nin tarım ürünleri ihracatı 683 milyon dolardan 642 milyon dolara geriledi. 2024 yılına fırtına gibi giren Egeli madenciler, Mart ayında da ihracatlarını yüzde 19'luk artışla 96 milyon dolardan 114 milyon dolara taşıdılar.

Ege İhracatçı Birlikleri çatısı altındaki 12 ihracatçı birliğinin 4 tanesi mart ayında ihracatını artırırken, 8 ihracatçı birliği 2023 yılı mart ayı performanslarının uzağında kaldı.

Demir-çelik sektörü zirvedeki yerini korudu

Ege Demir ve Demirdışı Metaller İhracatçıları Birliği, 2024 yılı Mart ayında ihracatta yüzde 9'luk düşüş yaşasada 236 milyon dolarlık ihracatla EİB çatısı altında zirvedeki yerini açık ara korudu. EDDMİB'in yıllık ihracatı ise 2 milyar 469 milyon dolar olarak kayıtlara geçti.

Mart ayının ihracat artış rekortmeni tütün sektörü

Mart ayında ihracatını yüzde 19,4'lük artışla 68 milyon dolardan 81,6 milyon dolara çıkaran Ege Tütün İhracatçıları Birliği, mart ayında EİB çatısı altında ihracat artış rekortmeni oldu. Tütün sektörü 2024 yılı sonu için ortaya koyduğu 1 milyar dolar ihracat hedefine bir adım daha yaklaştı.

Egeli madenciler Çin'e ihracatta rekor kırdırdılar

Ege Maden İhracatçıları Birliği yılbaşından beri devam eden artış trendini Mart ayında da devam ettirerek ihracatını yüzde 19'luk artışla 114,4 milyon dolarlık ihracata imza attı. EMİB, Mart ayında Ege Bölgesi'nde Çin'e yapılan 38,2 milyon dolarlık ihracatın 32 milyon dolarlık dilimini tek başına gerçekleştirerek aslan payının sahibi oldu, EİB'den Mart ayında Çin'e yapılan ihracatın yüzde 84'lük rekor bir artış olmasını sağladı. - İZMİR

31 Mart Yerel Seçim Sonuçları İçin Tıklayın

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Çin İhracat Tarım İzmir Ekonomi Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Şeker Bayramı ne zaman? Şeker Bayramı ne zaman başlıyor, ne zaman bitiyor 2024? YEMEKTEYİZ CANLI İZLE! YEMEKTEYİZ HANGİ KANALDA? Yemekteyiz yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Angelina Jolie, Brad Pitt'ten şiddet mi gördü? Angeline Jolie dayak mı yedi? Brad Pitt ve Angelina Jolie boşandı mı? Kuran-ı Kerim'i yakan kişi tutuklandı mı? Nerede tutuklandı, ne oldu? İnci Taneleri bu hafta yok mu? İnci Taneleri dizisi bu hafta yayınlanacak mı? İnci Taneleri neden yok? 2024 BAYRAMDA HANGİ KÖPRÜ VE OTOYOLLAR ÜCRETSİZ? Ramazan Bayramında ücretsiz olan otoyollar! SANDIK GÖREVLİSİ ÜCRETLERİ NE ZAMAN YATACAK? Seçim 2024 sandık görevlileri ne kadar alacak? Ardahan'da yeniden seçim yapılacak mı? Hangi illerde yerel seçim tekrarlanacak? SÜPER KUPA FİNALİ NE ZAMAN? Fenerbahçe- Galatasaray Süper Kupa maçı nerede, ne zaman oynanacak? Dadı Meryem cinsiyet mi değiştirdi? Esra Erol'daki DADI MERYEM ERKEK mi çıktı? Dadı Meryem olayı ne? Erdoğan seçimin faturasına kimlere kesti? Listede hangi bakanlar var? Dikkat çeken isimler! KADİR GECESİ DUASI OKUNUŞU! Peygamber Efendimizin Kadir Gecesi okuduğu dua hangisi? Arapça okunuşu ve meali... KADİR GECESİ MESAJLARI 2024 CUMA MESAJLARI RESİMLİ | En güzel, kısa, ayetli Cuma mesajları! Kadir Gecesi cuma mesajı! Cuma namazı kaç dk? Cuma namazı ne kadar, kaç dakika sürer? Cuma namazı ne zaman biter? CUMA HUTBESİ 5 NİSAN | Bu haftaki Cuma hutbesi konusu nedir? Cuma hutbesi oku!
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title