Ege İhracatçı Birlikleri Mart Ayında İhracatta Gerileme Yaşadı

Ege İhracatçı Birlikleri'nce (EİB) Mart ayında kayda alınan ihracat yüzde 6,7'lik kan kaybıyla 1 milyar 729 milyon dolardan 1 milyar 612 milyon dolara geriledi. EİB'nin 2024 yılının ilk çeyreğindeki ihracat performansı 4 milyar 663 milyon dolarlık tutarla, 2023 yılının ilk çeyreğiyle bire bir gerçekleşti.

Maliyet artışları sebebiyle eriyen rekabet güçlerinin ihracatta gerilemeye sebep olacağı hususunda daha önce de öngörülerini paylaştıklarını ifade eden Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, "Kümülatif olarak yılın ilk çeyreğinde geçen yılki ihracat performansımızı korumamız olumlu bir gelişme. 2024 yılı için hedefimiz de bu yöndeydi. Ancak, aylık bazda yaşadığımız yüzde 6,7'lik gerileme, kötü senaryonun gerçekleşmeye başladığının habercisi olabilir" dedi.

Yerel seçim sürecini geride bıraktıklarını ve önümüzdeki dört yılda başka herhangi bir seçim olmamasının ekonomiyi tekrar rayına oturtabilmek için büyük bir fırsat olduğunun altını çizen Eskinazi, şunları kaydetti:

"Seçim sonrasında Hazine ve Maliye Bakanımız Mehmet Şimşek'in de altını çizdiği gibi, bundan sonraki amaç Orta Vadeli Programın kararlılıkla uygulanmaya devam edilmesi olmalıdır. Enflasyon kaynaklı yaşadığımız maliyet artışı, satış fiyatlarımızın döviz bazında rakiplerimiz karşısında yüksek kalmasına sebep oluyor ve yıllardır büyük bir uğraşla yer edindiğimiz pazarları kaybediyoruz."

Sanayi ürünleri ihracatı yüzde 10, tarım ürünleri ihracatı yüzde 6 geriledi

Mart ayında Ege İhracatçı Birlikleri üyelerinin sanayi ürünleri ihracatı yüzde 10'luk düşüşle 949 milyon dolardan 855 milyon dolara inerken, geçtiğimiz aylarda ihracatta hep artı yazan tarım sektörleri de Mart ayında ihracatta yüzde 6'lık erime yaşadı. EİB'nin tarım ürünleri ihracatı 683 milyon dolardan 642 milyon dolara geriledi. 2024 yılına fırtına gibi giren Egeli madenciler, Mart ayında da ihracatlarını yüzde 19'luk artışla 96 milyon dolardan 114 milyon dolara taşıdılar.

Ege İhracatçı Birlikleri çatısı altındaki 12 ihracatçı birliğinin 4 tanesi mart ayında ihracatını artırırken, 8 ihracatçı birliği 2023 yılı mart ayı performanslarının uzağında kaldı.

Demir-çelik sektörü zirvedeki yerini korudu

Ege Demir ve Demirdışı Metaller İhracatçıları Birliği, 2024 yılı Mart ayında ihracatta yüzde 9'luk düşüş yaşasada 236 milyon dolarlık ihracatla EİB çatısı altında zirvedeki yerini açık ara korudu. EDDMİB'in yıllık ihracatı ise 2 milyar 469 milyon dolar olarak kayıtlara geçti.

Mart ayının ihracat artış rekortmeni tütün sektörü

Mart ayında ihracatını yüzde 19,4'lük artışla 68 milyon dolardan 81,6 milyon dolara çıkaran Ege Tütün İhracatçıları Birliği, mart ayında EİB çatısı altında ihracat artış rekortmeni oldu. Tütün sektörü 2024 yılı sonu için ortaya koyduğu 1 milyar dolar ihracat hedefine bir adım daha yaklaştı.

Egeli madenciler Çin'e ihracatta rekor kırdırdılar

Ege Maden İhracatçıları Birliği yılbaşından beri devam eden artış trendini Mart ayında da devam ettirerek ihracatını yüzde 19'luk artışla 114,4 milyon dolarlık ihracata imza attı. EMİB, Mart ayında Ege Bölgesi'nde Çin'e yapılan 38,2 milyon dolarlık ihracatın 32 milyon dolarlık dilimini tek başına gerçekleştirerek aslan payının sahibi oldu, EİB'den Mart ayında Çin'e yapılan ihracatın yüzde 84'lük rekor bir artış olmasını sağladı. - İZMİR