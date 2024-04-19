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İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) alınan bilgiye göre, saat 11.02'de Ege Denizinde İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında 4,5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Yerin 6.97 kilometre derinliğinde oluşan sarsıntı, İzmir ve Aydın çevresinde de hissedildi. Yaşanan deprem nedeniyle kısa süreli panik yaşandı.

İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) alınan bilgiye göre, saat 11.02'de Ege Denizinde İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında 4,5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Yerin 6.97 kilometre derinliğinde oluşan sarsıntı, İzmir ve Aydın çevresinde de hissedildi. Yaşanan deprem nedeniyle kısa süreli panik yaşandı. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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