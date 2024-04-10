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Futbolcu Ali Gaffar Sert, menisküs nakliyle yeşil sahalara dönüyor

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Diyarbakır'da futbol tutkusu nedeniyle iki kez sakatlık yaşayan ve futboldan uzak kalan Ali Gaffar Sert, geçirdiği menisküs nakli sayesinde yeniden yeşil sahalara dönebilecek.

22 yaşındaki Sert'in 5 yıl önce maç sırasında ön çapraz bağları koptu. Tedavisinin ardından tekrar futbol sahasına dönen Sert, 1 yıl sonra da menisküs yırtığı yaşadı. Ameliyata rağmen menisküsü iyileşmeyen ve ağrıları artan Sert'e doktorlar nakil önerdi.

Sert, nakil için Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Araştırma ve Uygulama Hastanesi Travmatoloji ve Ortopedi Ana Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Lokman Kehribar'a ulaştı.

Kehribar, bir ay önce Diyarbakır'dan İzmir'e gelen Sert'in dizi için gerekli olan kemikli iç menisküsün ölçülerini aldı. ABD'deki doku bankalarından temin edilen kemikli iç menisküs, 1 hafta önce Sert'e nakledildi.

Ali Gaffar Sert, hastanede AA muhabirine, ameliyatın ardından ağrılarının azaldığını anlattı.

Operasyonun beklediği kadar zor geçmediğini belirten Sert, "İç menisküsün yüzde 80'i çıkarıldı. Belli bir yaştan sonra yürüyememe ve protez takılma ihtimali vardı. Bu riski alamazdım. Ameliyat olmam gerekiyordu. Spor yapmak için uğraşacağım. Hayatıma dönmek istiyorum." diye konuştu.

"Nadir bir ameliyat"

Doç. Dr. Lokman Kehribar ise kemikli menisküs naklinin nadir yapılan bir ameliyat olduğuna işaret ederek, yaptığı naklin Ege Bölgesi'nde ilk olduğunu söyledi.

Hastaya aynı anda 3 ameliyat yaptıklarını kaydeden Kehribar, "Ali Gaffar'ı ameliyata aldığımızda önce kemikli menisküs nakli yaptık. Sonra yeni bir ön çapraz bağ yaptık ve ekstradan çapraz bağın tekrar kopmaması için dış taraftan bir destek bağ ameliyatı daha yaptık. Şu an durumu gayet iyi." dedi.

Kehribar, rehabilitasyon sürecinin 3 ay süreceğini belirterek, "Menisküs olmadığı için diz çok hızlı bir şekilde aşınmaya gidecekti. Büyük ihtimalle 10-15 yıl sonra dizine protez konulmak zorunda kalacaktı. Biz yaptığımız işlemle 7-8 ay sonra hastamızı tekrar aktif spora kazandıracağız." diye konuştu.

Kaynak: AA / Sağlık

Diyarbakır Ege Sağlık Spor Güncel Haberler

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