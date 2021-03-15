Son dakika! Siirt Valiliği'nden engelli kız çocuğuna istismar açıklaması
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Son dakika! Siirt Valiliği'nden engelli kız çocuğuna istismar açıklaması

15.03.2021 00:24 | Son Güncelleme: 15.03.2021 00:30
Son dakika! Siirt Valiliği'nden engelli kız çocuğuna istismar açıklaması

Son dakika haberine göre SİİRT Valiliği, bazı basın ve yayın organlarında yer alan 'Siirt'te zihinsel engelli kız çocuğun güvenlik korucusu tarafından cinsel istismara uğradı' iddialarına ilişkin açıklama yaptı.

SİİRT Valiliği, bazı basın ve yayın organlarında yer alan 'Siirt'te zihinsel engelli kız çocuğun güvenlik korucusu tarafından cinsel istismara uğradı' iddialarına ilişkin açıklama yaptı. Valilik açıklamasında, "Yapılan adli soruşturmada mezkur olayın basında yer aldığı şekli ile suçun köy korucusu tarafından işlendiğine dair haberler kesinlikle gerçek dışı ve yalandır. 2003 doğumlu bir şahıs tarafından işlendiği ve tutuklanmış" denildi.

Bazı basın ve yayın organları ile sosyal medyada Şirvan ilçesinde 1997 doğumlu ve zihinsel engelli olan bir kız çocuğunun köy korucusu tarafından istismar edildiğine dair iddialara ilişkin Siirt Valiliği'nden açıklama yapıldı. Açıklamada, iddianın maksadı kamu vicdanını rahatsız etmek, halkı kin ve düşmanlığa sevk etmek olan yalan haberlerin yapıldığının müşahede edilmesi üzerine, halkın ve kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi, kamu vicdanının korunması adına açıklama yapılması gerekli görüldüğü belirtildi. konu ile ilgili yapılan soruşturma hakkında bilgi verilen valilik açıklamasında şu ifadeler yer aldı: "Şirvan ilçesinde zihinsel engelli bir kız çocuğunun istismar edildiğinin tespit edilmesi üzerine konu hakkında derhal adli tahkikata başlanmıştır. Yapılan adli soruşturmada mezkür olayın basında yer aldığı şekli ile suçun köy korucusu tarafından işlendiğine dair haberler kesinlikle gerçek dışı ve yalandır. Yapılan adli soruşturma neticesinde suçun, 2003 doğumlu bir şahıs tarafından işlendiği tespit edilmiş ve fail, Cumhuriyet Savcılığınca tutuklanma talebi ile sevk edildiği Sulh Ceza Mahkemesince 11 Marta günü tutuklanmıştır.  Ayrıca, konuyu çarpıtan ve gerçeklerle bağdaşmayacak şekilde provoke eden, kamu kurumlarına vatandaşlarımızca duyulan güveni zedeleyecek, kamu kurumlarını zan ve töhmet altında bırakacak haber içerikleri ve sosyal medya hesapları hakkında Siirt Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulmuştur. Maksadını aşan, yanlı, kamu vicdanını rencide eden ve terör örgütlerince destek gören haber içeriklerine itibar edilmemesi büyük bir önem arz etmektedir."


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mehmet Yücel DURAK

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