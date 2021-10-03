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Son dakika haberleri | ÖZÇEKİM YAPMAK İSTEDİĞİ TÜFEĞİN ATEŞ ALMASIYLA ÖLDÜ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberler... ŞANLIURFA'da silahla özçekim yapmak isteyen Bekir Tagay (19), kuzeni Furkan Tagay'ın (18) elindeki pompalı tüfeğin ateş alması sonucu hayatını kaybetti.

ŞANLIURFA'da silahla özçekim yapmak isteyen Bekir Tagay (19), kuzeni Furkan Tagay'ın (18) elindeki pompalı tüfeğin ateş alması sonucu hayatını kaybetti.

Olay, gece saatlerde Haliliye ilçesi Bamyasuyu Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Bekir Tagay, yanına gittiği kuzeni Furkan Tagay'ın evindeki pompalı tüfekle özçekim yapmak istedi. Bekir Tagay'ın, cep telefonu kamerasını açmaya çalıştığı sırada kuzeni Furkan Tagay'ın elindeki pompalı tüfek aniden ateş aldı. Tüfekten çıkan saçmalar, Bekir Tagay'ın göğsüne isabet etti. Kanlar içerisinde yere yığılan Bekir Tagay'ı gören kuzeni, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Bekir Tagay, kaldırıldığı Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Bekir Tagay'ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere adli tıp kurumu morguna kaldırıldı. Bekir Tagay'ın kazara ölümüne neden olduğunu söyleyen kuzeni Furkan Tagay ise polis ekiplerince gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Son dakika haberleri | ÖZÇEKİM YAPMAK İSTEDİĞİ TÜFEĞİN ATEŞ ALMASIYLA ÖLDÜ

Son dakika haberleri | ÖZÇEKİM YAPMAK İSTEDİĞİ TÜFEĞİN ATEŞ ALMASIYLA ÖLDÜ

Son dakika haberleri | ÖZÇEKİM YAPMAK İSTEDİĞİ TÜFEĞİN ATEŞ ALMASIYLA ÖLDÜ

Son dakika haberleri | ÖZÇEKİM YAPMAK İSTEDİĞİ TÜFEĞİN ATEŞ ALMASIYLA ÖLDÜ
Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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