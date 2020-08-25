Son dakika haberleri: MSB: Irak kuzeyinde 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Son dakika habere göre MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesinde eylem hazırlığında olduğu belirlenen 2 PKK'lı teröristin, düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
25.08.2020 20:01 | Son Güncelleme: 25.08.2020 20:06
MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesinde eylem hazırlığında olduğu belirlenen 2 PKK'lı teröristin, düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
MSB'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlarımız kararlılıkla sürüyor. Irak kuzeyindeki Zap bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen ve eylem hazırlığında olduğu belirlenen 2 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi" denildi.
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MSB'nin paylaştığı görüntü
Haber: ANKARA, -
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Kaynak: DHA