Diyarbakır'da Anneler Günü'nde terör saldırısında hayatını kaybedenler anıldı

Terör örgütü PKK mensuplarınca 12 Mayıs 2016'da Diyarbakır'ın Dürümlü mezrasında 15 ton patlayıcı yüklü kamyonun infilak ettirilmesi sonucu hayatını kaybeden 16 kişi, aile fertleri tarafından Anneler Günü'nde anıldı.

PKK'lı teröristlerin, Bingöl'ün Genç ilçesinde gasbettikten sonra patlayıcı yükledikleri kamyonu Dürümlü mezrasında infilak ettirdiği saldırıda yaşamını yitirenlerin aile fertleri tarafından anıldı. Katliamın yıldönümü Anneler Günü'ne denk gelmesi ailelerin acısını katladı.

İki oğlu ve bir torununu terör saldırısında kaybeden anne Saniye Yaman, İHA muhabirine Kürtçe konuşarak, 3 evladının öldüğünü, 8 yıldır onlardan ayrı olduğunu söyledi. Her şeyin içinde parçalandığını belirten Yaman, "Canları, öldükleri zaman, parçaları hepsi aklıma, gözümün önüne geliyor. Evet, Anneler Günü'nü kutlarlardı. Fistan, tülbent getirirlerdi" dedi.

Aileden gelin Bahar Yaman, Anneler Günü'nün sessiz, çok buruk geçirdiklerini ifade etti. Yaman, (Saniye Yaman için), "Onun için bugünün anlamı büyük. Komşuyuz, çocukları bugünü unutmazdı, görüyorduk. Çocukları Anneler Günü'nde onun gönlünü hoş edecek hediyeler getirirdi. Bugün ise yok. Çocukları, torunu yok. Ölüm yıldönümleri. İlk günkü gibi acısı yüreğinde taze. Hepimiz için geçerli, çünkü biz aileyiz. O günü tarif edemiyorum" diye konuştu.

Babasını ve iki kardeşini kaybeden Recep Yaman ise annelerin hepsi mağdur, gözleri çocuklarının yolunda olduğunu dile getirdi.

"Hepsi bize hediye getirecekti diye bekleyecekti. Hepsi umutsuz, hediyesiz kaldılar. Hem Anneler Günü, hem de şehitlerimizin ölüm yıldönümü aynı güne denk gelmesi daha da acıları da büyüdü" diyen Yaman, şunları söyledi:

"Her yıl aynı günü sanki şehitlerimizi yeni defnediyoruz gibi o acıyı yaşıyoruz. Gördüğünüz gibi terör örgütü Kürt-Türk ayırt etmiyor. Onların meselesi Türkiye'yi bölmek. Bu şehitlerimiz hepsi Kürt. Onların zihniyeti ile İsrail'in zihniyeti aynı. Benim gözüm de ikisi de terör. Çoluk, çocuk, kadın demeden katlediliyor. Burada da aynı şekilde PKK da yapıyor. Terör örgütü, çoluk, çocuk, Türk, Kürt demeden katlediyor. " - DİYARBAKIR