Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gürcistan ile terörle mücadele adımlarını görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gürcistan ile FETÖ ve PKK başta olmak üzere terör örgütleri ve organize suç şebekeleri ile mücadeleyi daha etkin kılacak adımlar üzerinde durduklarını bildirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Gürcistan Başbakanı İrakli Kobakhidze, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirdikleri baş başa ve heyetler arası görüşmenin ardından basın toplantısı düzenledi.

Burada konuşan Erdoğan, Kobakhidze ve heyetini Ankara'da misafir etmekten büyük memnuniyet duyduğunu belirtti.

Dost ve müttefik ülke Slovakya'dan dün üzücü bir haber alındığını, Slovakya Başbakanı Robert Fico'ya yönelik menfur bir saldırı yaşandığını hatırlatan Erdoğan, Fico'ya ve Slovakya halkına "geçmiş olsun" dileklerini iletti.

"Bölgemizin huzuruna, istikrarına ve güvenliğine yönelik her türlü eylemin karşısında durmaya devam edeceğiz." diyen Erdoğan, dost Gürcistan halkının 10 gün sonra idrak edeceği Bağımsızlık Günü'nü tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kobakhidze'yi, şubat ayında devraldığı başbakanlık görevi dolayısıyla tebrik ederek, başarı dileklerini iletti.

İki dost, komşu ve stratejik ortak olarak Başbakan Kobakhidze ile verimli görüşmeler gerçekleştirdiklerini aktaran Erdoğan, şunları kaydetti:

" Türkiye'nin, Gürcistan'ın toprak bütünlüğüne, egemenliğine, istikrar ve refahına yönelik güçlü desteğini bir kez daha vurguladım. Ayrıca Gürcistan'ın, Avrupa Atlantik Kurumları ile bütünleşme çabalarına olan desteğimizin süreceğini ifade ettim. Sayın Başbakan, Gürcistan'daki siyasi durum hakkında görüş ve değerlendirmelerini bizlerle paylaştı. Türkiye olarak, gelişmelerin Gürcistan halkının hayrına olacak şekilde sonuçlanmasını ümit ve arzu ediyoruz. Geçen sene ikili ticaret hacminde 3 milyar dolara ulaştık. Görüşmelerimizde yeni hedef olarak 5 milyar dolar üzerinde durduk. Sahip olduğumuz potansiyelin, bizleri, geliştireceğimiz yeni iş imkanlarıyla bu rakama da kısa sürede ulaştıracağına inanıyoruz."

Türkiye-Gürcistan ilişkilerinin önemli bir sütununu bölgesel işbirliği projelerinin oluşturduğuna işaret eden Erdoğan, "Tarihi İpek Yolu'nu raylar üzerinden hayata geçiren Orta Koridor'un bel kemiği olan Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu'nun yeniden tam kapasiteyle faaliyete geçmesi için çalışmalarımızı sürdürüyoruz." dedi.

"Devletimizin nefesi enselerinde"

Erdoğan, diğer ulaştırma ve enerji projelerinde de birlikte çalışma iradesini teyit ettiklerini aktararak, şunları kaydetti:

"Havaalanları, limanlar, yollar, yenilenebilir enerji üretimi ve nakli gibi Gürcistan'ın büyük altyapı projelerine desteğe hazır olduğumuzu Sayın Başbakan'a ilettim. Görüşmelerimizde güvenlik işbirliği alanındaki münasebetlerimizi de gözden geçirdik. FETÖ ve PKK başta olmak üzere terör örgütleri ve organize suç şebekeleri ile mücadelemizi daha etkin kılacak adımlar üzerinde durduk. Vatandaşlarımızın huzuruna ve hatta hayatına kasteden bu gayrimeşru yapılarla mücadelemizi ülkemiz içinde ve dışında sürdürmekte kararlıyız. Devletimizin nefesi, terör ve suç örgütü mensuplarının ensesinde olmaya devam edecektir."

Başbakan Kobakhidze ile görüşmelerinde güncel, bölgesel ve küresel meseleleri de ele aldıklarını belirten Erdoğan, görüşmede, Gazze'deki vahşet ve uluslararası toplumun üzerine düşen sorumlulukları hakkındaki değerlendirmeleri paylaştıklarını söyledi.

"Filistin halkının, uğruna ağır bedeller ödediği özgürlük mücadelesini tüm insanlığın hukuk ve diplomasi zemininde desteklemesi gerekiyor." diyen Erdoğan, 10 Mayıs'ta Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun aldığı kararın, uluslararası toplumun durduğu noktayı gösterdiğini kaydetti.

Dünyanın dört bir yanında devam eden Filistin'e destek eylemlerini de insanlık vicdanı bakımından çok anlamlı ve kıymetli bulduğunu dile getiren Erdoğan, "Henüz Filistin devletini tanımamış ülkeleri, bunu yapmaya davet ediyorum." dedi.

"Takımlarımıza şampiyonada başarılar diliyorum"

Başbakan Kobakhidze ile görüşmelerinde Rusya-Ukrayna savaşı bağlamında da fikir alışverişinde bulunduklarını aktaran Erdoğan, şunları kaydetti:

"Ukrayna'nın toprak bütünlüğü ve egemenliğine olan desteğimizi bir kez daha vurguladım. Bölge ülkeleri olarak Güney Kafkasya'da barış, huzur ve istikrarın önemini ve bu amaç doğrultusunda çalışma kararlılığımızı teyit ettik. Azerbaycan ve Ermenistan arasında imzalanacak barış anlaşmasının, bölgenin geleceği bakımından tarihi bir fırsat olduğuna dair görüşümü kıymetli mevkidaşımla da paylaştım."

Erdoğan, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda A Milli Futbol Takımı'nın Gürcistan ile aynı grupta yer aldığını anımsatarak, "Milli takımlarımız ilk maçlarında 18 Haziran'da Almanya'nın Dortmund şehrinde karşı karşıya gelecekler. Takımlarımıza şampiyonada şimdiden başarılar diliyorum." dedi.

Başbakan Kobakhidze ve heyetine ziyaretleri için teşekkür eden Erdoğan, görüşmelerin hayırlara vesile olması temennisinde bulundu.

Türkiye-Gürcistan arasındaki dış ticaret hacmini 3,5 milyar dolardan 5 milyar doların üzerine çıkaracaklarının altını çizen Erdoğan, şu anda 300 civarında Türk yatırımcının Gürcistan'da sürekli yatırım yaptığını, bunların, iki ülke arasındaki ilişkilerin ne denli güçlü olduğunu gösterdiğini söyledi.