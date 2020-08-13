Son dakika haberleri: DHA YURT BÜLTENİ - 10 Son dakika habere göre Samsun'da, 'Kovid-19 Şikayet ve İhbar Hattı' kuruldu SAMSUN'da koronavirüs salgını nedeniyle maske, sosyal mesafe ve el hijyeni kurallarına uymayanların ve evlerinde izolasyonda olması gerekirken dışarı çıkanların ihbarı edildiği 'Kovid-19 Şikayet ve İhbar Hattı' kuruldu.

Samsun'da, 'Kovid-19 Şikayet ve İhbar Hattı' kuruldu

SAMSUN'da koronavirüs salgını nedeniyle maske, sosyal mesafe ve el hijyeni kurallarına uymayanların ve evlerinde izolasyonda olması gerekirken dışarı çıkanların ihbarı edildiği 'Kovid-19 Şikayet ve İhbar Hattı' kuruldu.

Samsun İl Sağlık Müdürlüğü tarafından toplumsal alanlarda, düğünlerde ve yoğunluğun yaşandığı yerlerde maske, sosyal mesafe ve el hijyeni kurallarına uymayanların veye evlerinde izolasyonda olması gerekirken dışarı çıkanların ihbar edilmesi amacıyla 'Kovid-19 Şikayet ve İhbar Hattı' kuruldu. Haftanın her günü 08.00 ile 22.00 arasında hizmet veren birimde, 2 doktor ve 14 sağlık çalışanı görev yapıyor. Vatandaşlar çevrelerinde pandemi süreci kurallarına uymayanları gördüklerinde telefon ile şikayet hattını arayarak bildiriyor. Gelen şikayetleri değerlendiren ekipler olay yerine filyasyon veya emniyet ekiplerini yönlendiriyor.

Mart ayından itibaren pandemi ile mücadele konusunda her türlü imkanları kullanıldığını söyleyen İl Sağlık Müdürü Muhammet Ali Oruç, "Pandemi ile mücadele de en önemli noktalar, maske takılması, sosyal mesafeye uyulması ve temizliğe uyulması. Bu konuda gerekli denetimlerimizi sürekli yapmaktayız. Ancak geldiğimiz noktada kurallara uymayanlar var. Biz de bu kişilerin bizlere bildirilebilmesi için bir şikayet hattı kurduk. Bizim buradaki amacımız bu kişileri tespit ederek anında müdahale ederek kurallara uymasını sağlamak. Aynı zamanda bu hattımızdan bilgilendirme de yapıyoruz. Pandemi sürecinde hem bilgi hem de şikayet hattı olarak burayı kullanıyoruz. Bize gelen şikayetlerin çoğunluğunu maske takmayanlar ya da izolasyon altında olması gereken temaslı grubunda veya evde tedavi olması gereken kişilerin evlerinde bulunmaması şikayetler alıyoruz. Bizler de aldığımız şikayetleri değerlendirerek kurmuş olduğumuz denetim ekiplerine ileterek hemen müdahale edilmesi sağlıyoruzö şeklinde konuştu.

Kaynak: DHA