Son dakika haberleri: Çorum'da kömür madeninde göçük: 1 ölü, 3 yaralı

Son dakika haberleri: ÇORUM'un İskilip ilçesindeki kömür madeni ocağında gaz sıkışması nedeniyle patlama sonucu meydana gelen göçükte 1 işçi öldü, 3 işçi yaralandı.

ÇORUM'un İskilip ilçesindeki kömür madeni ocağında gaz sıkışması nedeniyle patlama sonucu meydana gelen göçükte 1 işçi öldü, 3 işçi yaralandı.

Olay, sabah saatlerinde ilçeye bağlı Çomu köyündeki özel bir kömür madeni ocağında meydana geldi. Maden ocağında metan gazı sıkışması sonucu patlama ve ardından göçük meydana geldi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Göçük altında kalan 1 işçinin yaşamını yitirdiği belirlenirken, 3 işçi ise yaralı olarak kurtarıldı. Madenden çıkartılan işçiler, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İskilip Atıf Hoca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavileri süren işçilerden 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı