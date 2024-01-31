Çorum'da Telefon Dolandırıcılığına Karşı Uyarı

Çorum'un İskilip ve Alaca ilçelerinde polis, vatandaşları telefon dolandırıcılığına karşı uyardı.

Emniyet birimleri, iki ilçede de vatandaşları telefon dolandırıcılığı hakkında bilgilendirmek üzere çalışma başlattı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Alaca ve İskilip ilçelerinde otobüs durakları, banka önleri ve kuyumcuların bulunduğu bölgelerde dolandırıcılık yöntemleri hakkında bilgi içeren el ilanı dağıttı.