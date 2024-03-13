Üye Girişi
Haberler

İskilip ilçesinde hayvan üreticilerine 530 şamandıralı suluk dağıtıldı

Güncelleme:

Çorum'un İskilip ilçesinde 85 hayvan üreticisine Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından desteklenen proje kapsamında 530 şamandıralı hayvan suluğu dağıtıldı.

Çorum'un İskilip ilçesinde 85 hayvan üreticisine 530 şamandıralı suluk dağıtıldı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre İskilip Tarım ve Orman Müdürlüğünce ilçede hayvancılığın gelişimine katkı sağlamak amacıyla Büyükbaş ve Küçükbaş HayvanSuluğu Projesi hayata geçirildi.

Tarım ve Orman Bakanlığınca desteklenen proje kapsamında tedarik edilen 530 şamandıralı hayvan suluğu, 85 üreticiye dağıtıldı.

Çorum İl Tarım ve Orman Müdürü Hayrullah Göktekin, İskilip Tarım ve Orman Müdürlüğünde düzenlenen dağıtım töreninde yaptığı konuşmada, Çorum'un hayvan varlığının önemli kısmının İskilip ilçesinde bulunduğunu bildirdi.

Göktekin, "Bu kapsamda 'Ne kadar su o kadar verim' sloganı ile toplam maliyeti 174 bin 585 lira olan Büyükbaş Hayvan Suluğu Projesi ve "Oğlan güder gelin sağarsa koyun koyundur; el güder el sağarsa koyun oyundur" sloganı ile toplam maliyeti 119 bin 910 lira olan Küçükbaş Hayvan Suluğu Projesi hazırlanmıştır. Büyükbaş Hayvan Suluğu Projesi için 57 üreticimize 500, Küçükbaş Hayvan Suluğu Projesi için 28 üreticimize 30 şamandıralı suluk ve gerekli donanım desteği sağlanmıştır." ifadelerini kullandı.

Programda konuşmaların ardından İskilip Kaymakamı Ramazan Polat ve İl Tarım ve Orman Müdürü Hayrullah Göktekin, üreticilere sulukları dağıttı.

Kaynak: AA / Güncel

İskilip Çorum Çiftçilik Tarım Ekonomi Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Saadet Partisi Yakutiye adayı Yusuf Kolikısa kimdir? 2024 Saadet Partisi Erzurum Yakutiye belediye başkan adayı kim oldu? Saadet Partisi Uzundere adayı Mehmet Aldemir kimdir? 2024 Saadet Partisi Erzurum Uzundere belediye başkan adayı kim oldu? Saadet Partisi Tortum adayı Fuat Demirci kimdir? 2024 Saadet Partisi Erzurum Tortum belediye başkan adayı kim oldu? Saadet Partisi Tekman adayı Abidin Köşe kimdir? 2024 Saadet Partisi Erzurum Tekman belediye başkan adayı kim oldu? Saadet Partisi Şenkaya adayı Bedirhan Coşkun kimdir? 2024 Saadet Partisi Erzurum Şenkaya belediye başkan adayı kim oldu? Saadet Partisi Pazaryolu adayı Nuri Coruh kimdir? 2024 Saadet Partisi Erzurum Pazaryolu belediye başkan adayı kim oldu? Saadet Partisi Pasinler adayı Vasfi Cahit Tohumcu kimdir? 2024 Saadet Partisi Erzurum Pasinler belediye başkan adayı kim oldu? Nedim Kaplan kimdir? AK Parti Aydın- Koçarlı Belediye Başkan adayı Nedim Kaplan kaç yaşında, nereli? Songül Mert kimdir? Memleket Partisi Balıkesir Gönen Belediye Başkan Adayı Songül Mert kaç yaşında, nereli? Nuri Güler kimdir? AK Parti Aydın- Köşk Belediye Başkan adayı Nuri Güler kaç yaşında, nereli? Mehmet Sait Kılıç kimdir? MHP Gaziantep Oğuzeli Belediye Başkan Adayı Mehmet Sait Kılıç kaç yaşında, nereli? Ufuk Altıntaş kimdir? AK Parti Aydın- Bozdoğan Belediye Başkan adayı Ufuk Altıntaş kaç yaşında, nereli? Bülent Tiryaki kimdir? MHP Gaziantep Karkamış Belediye Başkan Adayı Bülent Tiryaki kaç yaşında, nereli? Diğdar Daşkın kimdir? Memleket Partisi Balıkesir Altıeylül Belediye Başkan Adayı Diğdar Daşkın kaç yaşında, nereli? Mehmet Özdemir kimdir? MHP Gaziantep Araban Belediye Başkan Adayı Mehmet Özdemir kaç yaşında, nereli?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title