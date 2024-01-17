Çorum'da otomobilin çelik bariyerlere çarptığı kazada 2 kişi yaralandı
Çorum'da Ulukavak Mahallesi İskilip kara yolu köprülü kavşağı mevkisinde meydana gelen kazada, bir otomobil çelik bariyerlere çarptı. Kazada sürücü ve 5 aylık hamile olan eşi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Çorum'da otomobilin çelik bariyerlere çarptığı kazada 2 kişi yaralandı.
Ulukavak Mahallesi İskilip kara yolu köprülü kavşağı mevkisinde M.Ç. (26) idaresindeki 19 ADZ 582 plakalı otomobil bağlantı noktasında bulunan çelik bariyerlere çarptı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücü ile 5 aylık hamile olduğu öğrenilen eşi F.Ç. (22) yaralandı.
Yaralılar sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.