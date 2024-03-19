İskilip Kaymakamı Ramazan Polat, şehit aileleri ve gazileri iftar programında ağırladı
İskilip Kaymakamı Ramazan Polat, ilçedeki bir düğün salonunda düzenlenen iftar programında şehit aileleri ve gazilerle bir araya geldi. Polat, davetlilerle iftar yaparken, programa İlçe Emniyet Müdürü, İlçe Jandarma Komutanı ve İlçe Müftüsü de katıldı.
İskilip Kaymakamı Ramazan Polat, şehit aileleri ve gazileri iftar programında ağırladı.
Polat, ilçedeki bir düğün salonunda düzenlenen iftar programında bir araya geldiği şehit aileleri ve gazilerle sohbet etti.
Polat, daha sonra davetlilerle iftar yaptı.
Programa İskilip İlçe Emniyet Müdürü Önder İstanbul, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Hakan Güven ve İlçe Müftüsü Şuayip Güllü de katıldı.