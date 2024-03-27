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İskilip Kaymakamı Ramazan Polat Belediye Başkan Adaylarıyla Toplantı Yaptı

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İskilip Kaymakamı Ramazan Polat'ın ilçedeki belediye başkan adayları ile toplantı yaptığı bildirildi.

Kaymakamlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Polat, siyasi partilerin belediye başkan adaylarını makamında kabul etti.

Açıklamada ifadelerine yer verilen Polat, seçim sürecinin iyi bir ortamda devam etmesinden dolayı memnun olduğunu belirtti.

Adaylara başarı dileklerini ileten Polat, "Tüm adaylarımıza teşekkür ediyorum. Adaylar ile bugüne kadar hiçbir sorun yaşanmadı. İskilip olarak demokrasi dersi vererek seçimi sorunsuz şekilde geçirmemiz gerekiyor. Seçimlerin son günlerine yaklaştık. Sorun yaşanmadan neticelenmesini istiyoruz. Akşamları yapılan etkinliklerde sakinliğimizi korumamız ve birbirimize saygı duymamız gerekir. İskilip iyi şeyleri hak eden, köklü mirasıyla kadim bir şehirdir. Kazanan İskilip olacak. 31 Mart akşamı İskilip için hayırlısı ne ise onun olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Toplantıya siyasi partilerin belediye başkan adaylarının yanı sıra İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Hakan Güven ve İlçe Emniyet Müdürü Önder İstanbul da katıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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