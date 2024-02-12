Çorum İskilip İlçesinde İlkokul Öğrencilerine Bilim Şenliği Düzenlendi

Çorum'un İskilip ilçesinde ilkokul 3 ve 4. sınıf öğrencilerine yönelik bilim şenliği düzenlendiği bildirildi.

Kaymakamlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre "Mucit Abla Elçin Eserli ile Neşeli Deneyler Bilim Şenliği" adıyla İskilip Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu Konferans Salonu'nda düzenlenen etkinlikte öğrenciler deneyler yaptı.

Etkinliğin çocukların bilimle tanışması ve öğrenme duygusunun gelişmesine katkı sağlamak amacıyla yapıldığı belirtildi.