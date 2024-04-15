Üye Girişi
Haberler

Çorum'un İskilip ilçesinde kayıp genç baraj gölünde ölü bulundu

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çorum'un İskilip ilçesinde kayıp olarak aranan genç baraj gölünde ölü bulundu.

Edinilen bilgilere göre, ilçede yaşayan Sefa Taşkıran dün akşam saatlerinden kimseye haber vermeden ayrıldı. Taşkıran'dan haber alamayan yakınları 112 Acil Çağrı Merkezini aradı. İhbar üzerine kayıp gencin bulunması için çalışma başlatıldı. Ekipler tarafından yapılan araştırmalar sonucu Taşkıran'ın gece saatlerinde bir taksi ile Obruk Baraj Gölüne geldiği tespit edildi. Bunun üzerine bölgeye jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Baraj gölünde çalışma başlatan AFAD ekipleri bir süre sonra Taşkıran'ın cansız bedenine ulaştı. Cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Taşkıran'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere İskilip Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

İskilip Çorum AFAD Olaylar 3.Sayfa Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

15 Nisan 2024 Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? Sayısal Loto CANLI izle! MHP Başkanlık Divanı belli oldu! Peki MHP Başkanlık Divanı'nda kimler yer aldı? 15 Nisan 2024 On Numara çekiliş sonuçları açıklandı mı? On Numara sonuçları saat kaçta? On Numara CANLI izle! Bugün kazanan numaralar neler? Merkez Bankası neden zarar etti? 18,2 milyar TL'lik zararın nedeni belli oldu Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 15 Nisan AFAD ve Kandilli deprem listesi! 15 Nisan Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? 16 Nisan 2024 Günlük Burç Yorumları: 16 Nisan Salı burç yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! Yarın burçları neler bekliyor? CANLI maç izle! (TÜM MAÇLAR) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 15 Nisan günün maçları nereden izlenir? DOLAR, EURO, ALTIN FİYATLARI (CANLI) | Dolar, Euro ne kadar? Altın ne kadar oldu? Gram ve çeyrek altın fiyatları! Kriptoda iflas eden doktor canına kıydı! Olay ne zaman, nerede oldu? Doktor neden intihar etti? Euro ne kadar, 1 Euro kaç TL? Euro yükseliyor mu? 15 Nisan Euro kaç lira? Tevfik Göksu'nun Başkanvekilliği neden bitti, ne oldu? Görevinden ayrıldı mı? Faiz haram mı? Faiz neden haram? Diyanet'e göre.... Halka arz takvimi | Bu hafta hangi şirket halka arz oluyor, kaç lot veriyor? Erken gebelik testi ne zaman yapılır? Gebelik testi nasıl yapılır? Kanda hamilelik ne zaman belli olur? Threads, Türkiye'de geçici mi kapanıyor? Threads hesabım neden açılmıyor?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title