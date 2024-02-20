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Çocuklara İskilip'te trafik eğitimi verildi

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Çorum'un İskilip ilçesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Sakarya İlkokulu'nda öğrencilere trafik eğitimi verdi. Ekipler, temel trafik kuralları ve kurallara uymamanın sonuçları hakkında bilgi verdi ve öğrencilere trafik kurallarını hatırlattı. Eğitim diğer okullarda da devam edecek.

Çorum'un İskilip ilçesinde çocuklara trafik eğitimi verildi.

İskilip İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İskilip İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Sakarya İlkokulu'nu ziyaret etti.

Ekipler, okul bahçesinde öğrencilere temel trafik kuralları ve kurallara uymamanın neden olabileceği olumsuz sonuçlar hakkında bilgi verdi.

Ekipler ayrıca öğrencilere trafik ışıkları, yaya geçitleri ve emniyet kemeri kullanımı gibi temel kuralları hatırlatarak, bunlara dikkat etmeyen ebeveynlerini uyarmalarını istedi.

Eğitimin ilçedeki diğer okullarda devam edeceği bildirildi.

Kaynak: AA / Güncel

Emniyet Müdürlüğü Sakarya İskilip Çorum Eğitim Güncel Haberler

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