Çocuklara İskilip'te trafik eğitimi verildi

Çorum'un İskilip ilçesinde çocuklara trafik eğitimi verildi.

İskilip İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İskilip İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Sakarya İlkokulu'nu ziyaret etti.

Ekipler, okul bahçesinde öğrencilere temel trafik kuralları ve kurallara uymamanın neden olabileceği olumsuz sonuçlar hakkında bilgi verdi.

Ekipler ayrıca öğrencilere trafik ışıkları, yaya geçitleri ve emniyet kemeri kullanımı gibi temel kuralları hatırlatarak, bunlara dikkat etmeyen ebeveynlerini uyarmalarını istedi.

Eğitimin ilçedeki diğer okullarda devam edeceği bildirildi.