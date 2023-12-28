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Çorum'da park halindeki otomobile çarpma kazası: 2 yaralı

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Çorum'un İskilip ilçesinde otomobilin park halindeki başka bir otomobile çarpması sonucu 2 kişi yaralandı. Kaza sonucu yaralananlar hastaneye kaldırıldı.

Çorum'un İskilip ilçesinde otomobilin park halindeki başka bir otomobile çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

Alperen K. (22) idaresindeki 19 AEB 784 plakalı otomobil, Mahmut Lokum Sokak'ta park halindeki araca çarptı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücü ile beraberindeki Mustafa İ. (16) yaralandı.

Sağlık ekiplerince İskilipli Atıf Hoca Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar burada yapılan müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Kaynak: AA / Güncel

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