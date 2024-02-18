İskilip'te Otobüs Yolcularına Emniyet Kemeri Denetimi
Çorum'un İskilip ilçesinde polis ekipleri, otobüsle şehirlerarası seyahat eden yolculara yönelik emniyet kemeri denetimi yaptı. İskilip İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şehirlerarası yolcu otobüslerine yönelik denetim çalışması başlattı. İskilip Otobüs Terminali'nde gelen ve giden otobüsleri durduran ekipler, yolcuların emniyet kemeri takıp takmadığını inceledi. Kemer takmayan yolcuları uyaran ekipler, olası kaza anında emniyet kemerinin nasıl hayat kurtardığını örneklerle anlattı. Denetimlerin devam edeceği bildirildi.
Çorum'un İskilip ilçesinde polis ekipleri, otobüsle şehirlerarası seyahat eden yolculara yönelik emniyet kemeri denetimi yaptı.
İskilip İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şehirlerarası yolcu otobüslerine yönelik denetim çalışması başlattı.
İskilip Otobüs Terminali'nde gelen ve giden otobüsleri durduran ekipler, yolcuların emniyet kemeri takıp takmadığını inceledi.
Kemer takmayan yolcuları uyaran ekipler, olası kaza anında emniyet kemerinin nasıl hayat kurtardığını örneklerle anlattı.
Denetimlerin devam edeceği bildirildi.