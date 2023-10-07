İskilip Çileği Tescillendi

Çorum'un İskilip ilçesinde yetişen İskilip çileği, mahreç işaretini alarak tescillendi. İlçe Tarım Müdürlüğü ve Kaymakamlık tarafından desteklenen modern çilek üretimi, ilçenin kaderini değiştirdi. İskilip çileği, ülkemizin talebini karşılamakta ve önemli bir noktaya gelmiştir. İskilip çileğinin Coğrafi İşaret alabilmesi için yapılan çalışmalar sonucunda başvuru olumlu sonuçlanmış ve tescillenmiştir.

Çorum'un İskilip ilçesinde yetişen ve 2011 yılında İlçe Tarım Müdürlüğünün girişimi ve Kaymakamlığın destekleriyle ilçede modern şekilde üretilmeye başlanan İskilip çileği mahreç işaretini alarak tescillendi.

Konuya ilişkin olarak açıklamada bulunan Belediye Başkanı Ali Sülük, "2011 yılında İlçe Tarım Müdürü iken Kaymakamlığımızın destekleriyle başlatmış olduğumuz modern çilek üretimi kısa sürede dağlık bir arazi ve çorak topraklara sahip birçok köyümüzün kaderini değiştirmişti. İskilip çileği, ciddi anlamda ülkemizin talebini karşılamakta ve üretimde önemli bir noktaya gelmiştir. Üretken belediyecilik anlayışı ile çıktığımız bu yolda ilçemize has ürünlerin markalaşması ve yöresel ürünlerimizin tanıtımı için Basın Yayın ve Halka İlişkiler Müdürlüğümüzün girişimleriyle 2021 yılında İskilip çileğimizin Coğrafi İşaret alabilmesi için yapılan çalışmalar nihai sonuca ulaştı. Başvurumuz Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından olumlu sonuçlanarak 29 Aralık 2021 tarihinden itibaren korunmak üzere, belediyemiz tarafından ilçemiz adına 6 Ekim 2023 tarihinde İskilip çileği olarak tescillenmiştir. Belediyemizce yürütülen çalışmalar çerçevesinde ilçemize özgü iki ürünümüzün başvurusu devam etmektedir. Emeği geçen herkese ve personellerime teşekkür ederim" dedi. - ÇORUM