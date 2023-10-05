Çorum Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, İskilip ilçesinde kurulan semt pazarını ziyaret ederek, pazarcı esnafı ve alışveriş yapan vatandaşlarla bir araya geldi.

Vali Dağlı, esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi

Çorum Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, İskilip ilçesinde kurulan semt pazarını ziyaret ederek, pazarcı esnafı ve alışveriş yapan vatandaşlarla bir araya geldi.

Pazardaki tezgahları ziyaret eden Vali Zülkif Dağlı, esnafa hayırlı ve bol kazançlar dileyerek, pazarın durumu hakkında pazarcı esnafı ve alışveriş yapan vatandaşlarla sohbet etti. Pazar yerinin çevresinde bulunan dükkanları da ziyaret eden Dağlı, esnaflara hayırlı işler ve bol kazançlar diledi.

Vali Dağlı'nın ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getiren esnaf ve vatandaşlar ise teşekkür ederek, Dağlı'ya yeni görevinin hayırlı olması temennisinde bulunarak başarı diledi. - ÇORUM