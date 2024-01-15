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İskilip Belediyesi İşçilerine Yüzde 90 Zam Yapıldı

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İskilip Belediyesi ile Belediye İş Sendikası arasında imzalanan sözleşmeyle belediye işçilerinin maaşına yüzde 90 zam yapıldı. Yeni zamla birlikte en düşük işçi maaşı 13 bin 400 liradan 25 bin TL seviyesine yükseldi.

İskilip Belediyesi ile Belediye İş Sendikası arasında imzalanan sözleşmeyle belediye işçilerinin maaşına yüzde 90 zam yapıldı.

İskilip İtfaiye Müdürlüğünde Belediye Başkanı Ali Sülük ile Belediye İş Sendikası Çorum Şube Başkanı Mehmet Şen arasında imzalanan sözleşme 15 Şubat itibariyle geçerli sayılacak. Yeni yapılan zamla birlikte en düşük işçi maaşı 13 bin 400 liradan 25 bin TL seviyesine yükseldi. 101 personelin faydalanacağı artışta, yılın 2. yarısında yapılacak bir asgari ücret artışında da devletin belirlediği miktarda işçi maaşlarına artış yapılacak.

"Türkiye'de bir ilke imza attık"

İmza töreninde açıklamada bulunan Belediye Başkanı Ali Sülük; "Ülkemizde bir ilke imza atarak işçi kardeşlerimizin maaşını yaklaşık yüzde 90 oranında artırdık. Belediyemiz şirketlerinde çalışan işçilerimizi kapsayan sözleşmemizi imzalamış bulunmaktayız. 5 yıllık belediye başkanlığım sürecinde çalışanlarımızı nasıl koruduysak bu sözleşmemizde de aynı şekilde koruduk. Bugüne kadar çalışanlarımız alacaklarını günü gününe tahsil etti. İnşallah bundan sonra da bu şekilde devam edecek.

Buradaki amacımız enflasyona çalışanımızı ezdirmemek. Çalışanımızı mutlu ederek onları motive etmek. Çünkü arkadaşlarımız aldıkları paranın her kuruşunu hak ediyor. Bugüne kadar hak ettikleri ücret ne ise hep onu hedefledik. Sözleşmemiz hayırlı olsun" dedi. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Belediye İş Sendikası İskilip 3.Sayfa Ekonomi Güncel Haberler

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