Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye'nin yol ağını geliştiriyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Çorum, İskilip Devlet Yolu açılış töreninde yaptığı konuşmada, Türkiye'nin yol ağını daha hızlı, güvenli ve konforlu hale getirdiklerini belirtti.

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Ülkemizin her köşesini daha hızlı, güvenli, konforlu, nitelikli yol ağlarıyla donatıyoruz" dedi.

Ulaştırma Ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Çorum, İskilip Devlet Yolu açılış törenine katıldı. Törende yaptığı konuşmada, 2023'de bölünmüş yol ağını 29 bin 283 bin kilometreye çıkararak,77 ilin birbiriyle bağlantısını sağladıklarını ifade eden Bakan Uraloğlu, "Ülkemizin kaynaklarını en doğru yatırım hamleleri ile değerlendirerek, kaliteli ulaşım hizmetleri sunmak için çalışıyoruz. Karayolları ve karayolu taşımacılığı gelişmiş ülkelerin vazgeçilmez ulaşım modlarından biridir" dedi.

Uraloğlu, bu yönde yapılan yatırımların ekonomiye sağladığı katma değere değinerek şöyle devam etti:

"Ülkemizin her köşesini daha hızlı, güvenli, konforlu nitelikli yol ağlarıyla donatıyoruz. 2002 öncesi 6 bin 101 kilometre uzunluğundaki bölünmüş yol ağımızla, sadece 6 ilimiz birbirine bağlıydı. 2023'te ise bölünmüş yol ağımızı 29 bin 283 bin kilometreye çıkararak,77 ilimizin birbiri ile bağlantısını sağladık. Bin 714 kilometre olan otoyol ağımızı da 21 yılda yapılan 2008 kilometre ile 3 bin 722 kilometreye çıkardık. Bölünmüş yollarımız, ülkemizin yol ağının yüzde 43'ünü oluşturmasına rağmen, bütün yol ağımızda hareket eden trafiğin yüzde 83'üne hizmet veriyor. Bölünmüş yol yatırımlarımızla trafik güvenliğini artırarak kazalardaki ölüm oranını düşürdük. Taşıt işletme giderlerinde tasarruf sağladık, seyahat konforunu arttırdık ve süresini kısalttık. Yollarımızdaki ortalama hızı 40 kilometreden 88 kilometreye çıkardık."

Hizmete sundukları her çalışmayla bütünsel kalkınmayı geliştirerek halkın refahını artırdıklarını söyleyen Bakan Uraloğlu, " Çorum, Doğu-Batı ve Kuzey-Güney koridorlarında merkez konumunda bulunmaktadır. Çorum'un bu avantajını kullanarak daha da ön plana çıkmasını sağlamak için gerekli yatırımları yapıyoruz. 2002 yılından bu yana Çorum'un ulaşım ve iletişim altyapısına yaklaşık 25 milyar 114 milyon lira harcadık. Çorum'u Samsun'a, Kırıkkale'ye, Yozgat'a bölünmüş yollarla bağladık. Samsun- Ankara Yolu, Kuzey Tetek Aksı, Çorum-Sungurlu ayrımı Alaca- Çorum-Yozgat Yolu, İskilip Şehir Geçişi Yolu, İskilip- Çankırı Yolu ile birlikte Saraydüzü- Kargı Yolu gibi önemli projeleri bitirdik. Kırkdilim Geçişi'nin de içinde olduğu Çorum-Laçin- Osmancık Yolu başta olmak üzere birçok projemizde de çalışmalarımıza devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

ANKARA-ÇORUM YOLU, 1,5 SAATTEN AZ OLACAK

240 kilometre olan Ankara-Kırıkkale- Çorum arasında yaklaşık 3,5- 4 saat süren ulaşım süresinin 1,5 saatten aza indireceklerini de vurgulayan Uraloğlu, "Delice- Çorum YHT projesinin ihalesini 2024 yılında yaparak, çalışmalara başlıyoruz inşallah.120 kilometre uzunluğundaki Delice-Çorum Yüksek Standartlı Demiryolumuzu tamamladığımızda, 250 km/saat tasarım hızına sahip Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Demiryolumuz ile entegre olacak. Çift hatlı, elektrikli ve sinyalli olacak hattımızda Hızlı Tren seferleri düzenleyeceğiz. Hattımızın devreye girmesi ile birlikte 240 kilometre olan Ankara-Kırıkkale-Çorum arasında yaklaşık 3,5- 4 saat süren ulaşım süresi, 1,5 saatten daha kısa sürecek. Delice-Çorum arasındaki karayolu ile yaklaşık 1,5 saat süren ulaşım süresini de yaklaşık 35 dakikaya düşürüp, her türlü hava koşulunda vatandaşımıza kesintisiz ulaşım imkanı sağlamış olacağız. İskilip Devlet Yolumuzu 17,4 kilometre bölünmüş yol, 33,6 kilometre tek yol olmak üzere toplam 51 kilometre uzunluğunda, bitümlü sıcak karışım kaplamalı olarak projelendirdik. Yolumuzun 9 kilometrelik kesimini de trafiğe açmamızla birlikte toplam 30,5 kilometrelik kesimi tamamlamış bulunuyoruz" diye konuştu.

Konuşmaların ardından Bakan Uraloğlu, beraberinde Vali Zülkif Dağlı, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, AK Parti milletvekilleri Yusuf Ahlatcı, Oğuzhan Kaya, MHP Milletvekili Vahit Kayrıcı, Karayolları Genel Müdürü Ahmet Gülşen, kurum müdürleri ve siyasi parti temsilcileri İskilip Devlet Yolu açılışını gerçekleştirdi.