Çorum İskilip'te Kaçak Sigara Operasyonu: Binlerce Kaçak Sigara ve Boş Makaron Ele Geçirildi

Çorum'un İskilip ilçesinde jandarma ekipleri tarafından düzenlenen iki ayrı operasyonda binlerce kaçak sigara ve boş makaron ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, ilçede kaçak sigara ve tütün satışı yapıldığı bilgisine ulaşan İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İskilip İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Yapılan alışmalar iki ayrı adrese operasyon düzenleyen jandarma ve polis ekipleri 17 bin 900 adet içi tütün doldurulmuş kaçak makaron sigara, 59 bin 200 adet boş makaron, 22 kilo kıyılmış tütün, 41 kilo gümrük kaçağı nargile tütünü, 92 adet sıvı likit, 56 adet bandrolsüz puro, 8 kilo gümrük kaçağı çay ve 1 adet elektronik sigara doldurma makinası ele geçirilmiştir.

Operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheli şahıs hakkında adli soruşturma başlatıldı. - ÇORUM