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İskilip'te oğlunu surdan iterek öldüren kadın için ikinci rapor da akli dengesinin yerinde olduğunu belirtti

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Çorum'un İskilip ilçesinde oğlunu surdan iterek öldürdüğü suçlamasıyla tutuklu yargılanan Meşhure Arık (45) için istenen ikinci raporda da akli dengesinin yerinde olduğu belirtildi. Duruşmada savcı, tutuklu sanık Meşhure Arık'ın ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını, tutuksuz yargılanan eşi Cebrail Arık'ın (47) ise beraatini talep etti.

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1) OĞLUNU SURDAN ATTIĞI ÖNE SÜRÜLEN ANNENİN İKİNCİ RAPORDA DA 'AKLİ DENGESİ YERİNDE' ÇIKTI

ÇORUM'un İskilip ilçesinde oğlunu surdan iterek öldürdüğü suçlamasıyla tutuklu yargılanan Meşhure Arık (45) için istenen ikinci raporda da akli dengesinin yerinde olduğu belirtildi. Duruşmada savcı, tutuklu sanık Meşhure Arık'ın ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını, tutuksuz yargılanan eşi Cebrail Arık'ın (47) ise beraatini talep etti.

Olay, 22 Mayıs 2021'de İskilip Kalesi'nde meydana geldi. Şizofreni hastası Ferdi Arık'ın (21) surdan düştüğünü görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. 30 metreden düşen Arık'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Çalışma başlatan polis, görgü tanıklarının ifadesine başvurdu. Görgü tanıkları, olaydan önce Ferdi Arık'ın bir kadın tarafından tekmelendiğini öne sürdü. Çevredeki kamera kayıtlarını inceleyen polis, kadının Arık'ın annesi Meşhure Arık olduğunu tespit etti. Kale civarında yakalanıp, gözaltına alınan Arık, 'Kasten öldürme' suçundan tutuklandı.

Çorum Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmanın ardından Meşhure Arık hakkında 'Altsoyu nitelikli kasten öldürme' suçundan, tutuksuz yargılanan eşi Cebrail Arık hakkında ise 'Altsoyu kasten öldürmeye azmettirme' suçundan dava açıldı. Çorum 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada sanıkların akli dengesinin yerinde olup, olmadığının belirlenmesi için İstanbul Adli Tıp Kurumu'ndan rapor istendi. Kurum tarafından 2023 Nisan ayında gönderilen ilk raporda Meşhure ve Cebrail Arık çifti için 'İşlediği suça karşı hukuki anlam ve sonuçlarını algılama, davranışlarını yönlendirme yeteneğinin tam olduğu' belirten rapor verdi.Meşhure Arık'ın avukatı Ahmet Namlı, müvekkili hakkında düzenlenen raporun hükme elverişli olmadığı yönünde itirazda bulundu. İtirazı dikkate alan mahkeme heyeti Meşhure Arık'ın İstanbul Adli Tıp Kurumu 4. İhtisas Kurulunda yeniden rapor alınmak üzere sevk edilmesine karar verdi. Kurul tarafından 30 Kasım'da gönderilen ikinci raporda da akli dengesi yerinde raporu verildi.5 Aralık'ta görülen duruşmada savcı mütalaasını sunarak sanıklardan Meşhure Arık'ın ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını, eşi Cebrail Arık'ın ise beraatini talep etti. 14 Aralık'ta tutuklu Meşhure Arık ile tutuksuz Cebrail Arık, karar duruşmasına çıkacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Cebrail İskilip Çorum Adli Tıp Ceza Suç 3. Sayfa Güncel Haberler

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