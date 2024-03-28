İskilip Ziraat Odası Başkanı Üreticileri Hastalıklara Karşı Uyardı

Çorum'un İskilip Ziraat Odası Başkanı Adem Efe, ilçedeki üreticileri çeşitli hastalıklara karşı tedbir almaları konusunda uyardı.

Efe, yaptığı yazılı açıklamada, İskilip Ziraat Odası personelinin Kılıçdere, Veletler, Kaynarca, Yalakçay, Karlık köylerinde yaptığı kontrollerde kök boğaz hastalıkları, pas ve septoria hastalıkları ile böcek, yoğun şekilde yaprak biti zararı ve fare ile karşılaştıklarını bildirdi.

Bu zararlıların verim kaybına neden olacağına dikkati çeken Efe, "Çiftçilerimizin arazilerini kontrol ederek hızla uygulama yapmaları gerekmektedir. Aksi durumda verim kaybı ve arazileri bozma durumu olabilir. Lütfen acil şekilde arazilerinizi kontrol ederek, ziraat mühendisinize danışarak hastalık ve böcek uygulamalarını bir an önce yapınız." uyarısında bulundu.