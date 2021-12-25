Son dakika haberleri! Asiye Ateş'in babası Hüseyin Ateş: "Asiye'nin canı yandı başka çocukların canı yanmasın"
AA / Oktay Özden - Haberler | Güncel
Son dakika haber: 4 yaşındaki Asiye Ateş'in babası Hüseyin Ateş'in konuşması ANTALYA - Gaziantep'te, pitbull cinsi 2 köpeğin saldırısında ağır yaralanan 4 yaşındaki Asiye Ateş'in babası Hüseyin Ateş açıklamalarda bulundu.
GAZİANTEP (AA) - 4 yaşındaki Asiye Ateş'in babası Hüseyin Ateş'in konuşması ANTALYA - Gaziantep'te, pitbull cinsi 2 köpeğin saldırısında ağır yaralanan 4 yaşındaki Asiye Ateş'in babası Hüseyin Ateş açıklamalarda bulundu.