Son dakika haberleri! Asiye Ateş'in babası Hüseyin Ateş: "Asiye'nin canı yandı başka çocukların canı yanmasın" - Haberler
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Son dakika haberleri! Asiye Ateş'in babası Hüseyin Ateş: "Asiye'nin canı yandı başka çocukların canı yanmasın"

AA / Oktay Özden - Haberler | Güncel

Son dakika haber: 4 yaşındaki Asiye Ateş'in babası Hüseyin Ateş'in konuşması ANTALYA - Gaziantep'te, pitbull cinsi 2 köpeğin saldırısında ağır yaralanan 4 yaşındaki Asiye Ateş'in babası Hüseyin Ateş açıklamalarda bulundu.

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GAZİANTEP (AA) - 4 yaşındaki Asiye Ateş'in babası Hüseyin Ateş'in konuşması ANTALYA - Gaziantep'te, pitbull cinsi 2 köpeğin saldırısında ağır yaralanan 4 yaşındaki Asiye Ateş'in babası Hüseyin Ateş açıklamalarda bulundu.

Son dakika haberleri! Asiye Ateş'in babası Hüseyin Ateş: Asiye'nin canı yandı başka çocukların canı yanmasın

Son dakika haberleri! Asiye Ateş'in babası Hüseyin Ateş: Asiye'nin canı yandı başka çocukların canı yanmasın

Son dakika haberleri! Asiye Ateş'in babası Hüseyin Ateş: Asiye'nin canı yandı başka çocukların canı yanmasın

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AA / Oktay Özden - Son Dakika Haberleri

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